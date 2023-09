Existe uma empresa ucraniana que produz armas falsas e, na guerra que Kiev trava contra a Rússia, ela é tão essencial como as empresas que produzem armas reais. metinvest – um gigante mineiro e mineiro que opera entre a Ucrânia, a Europa e os EUA – é a pedra angular da estratégia militar do país liderada pelo Presidente Volodymyr Zelensky. empresa, Acabou no radar da CNN e do Guardian, semanas antes do início da produção em massa de equipamentos de radar e peças de artilharia falsas. O objetivo: enganar a Rússia As forças de Moscovo são forçadas a usar homens, veículos e munições para atingir objetos de metal ou madeira que se assemelham a armas reais.

Além dos fornecimentos dos Estados Unidos e dos parceiros ocidentais, o sucesso da contra-ofensiva da Ucrânia – que está a ganhar cada vez mais terreno em direcção ao sul, na região de Zaporizhzhya – também passa pelo “sacrifício” de produtos de metal e madeira especialmente criados para serem destruídos num curto espaço de tempo. .

“A principal tarefa destes produtos é salvar a vida dos militares. Cada míssil, cada bala, cada drone utilizado por um agressor num objecto de metal ou contraplacado reduz a sua capacidade de utilizar esta munição contra equipamentos e forças ucranianas”, explica Oleksandr. Mironenko, Diretor de Operações do Grupo Metinvest. A empresa respondeu “ao pedido do exército em 2022 e, graças ao empenho da nossa equipa de profissionais, conseguiu começar rapidamente a produzir peças de artilharia falsas. Para nós, esta é apenas uma pequena parte da contribuição que uma empresa privada pode dar. ” Ele acrescentou: “Nós damos o objetivo comum: a vitória da Ucrânia.” “.

Os produtos fabricados pela Metinvest são considerados bem-sucedidos se forem destruídos. As “armadilhas” já provaram ser amplamente úteis. Foram atingidos em todas as áreas onde foram implantados, o que confirma o excelente trabalho realizado pelos especialistas da Metinvest. Além de armas falsas, a empresa contribui para o esforço de guerra do país com equipamentos “reais”. As Forças Armadas foram abastecidas com 150 mil coletes à prova de balas confeccionados em instalações próprias ou adquiridos de terceiros, mais de 200 abrigos móveis, milhares de drones, câmeras termográficas, veículos, equipamentos de comunicação e outros equipamentos de defesa produzidos ou adquiridos pela empresa antes de serem cedido. Fora livre para defender.