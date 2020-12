Neste ultimo dia 14 de dezembro, o TRE-AM inaugurou a instalação de fibra ótica do Cartório Eleitoral de Barcelos/AM. A instalação foi possível por conta do Projeto Amazônia Conectada, parceria do TRE-AM com o Exército Brasileiro.

O Desembargador Aristóteles Lima Thury inaugurou a instalação, que teve como etapas a implantação do SDWAN, Configuração do SD para dois links de internet Hughes e Amazônia Conectada), a configuração do acelerador WAN, reconfiguração das máquinas do cartório e manutenção de central para atendimento biométrico além da reorganização lógica da infraestrutura (robreaks, cabeamento, switch, rack) e migração de Sistemas Operacionais, com instalação de telefonia voip e instalação de equipamento de digitalização/impressão. implantação de internet de alta disponibilidade 100mps fibra óptica

A instalação da fibra e dos equipamentos de TI vai tornar mais célere a prestação jurisdicional no Cartório, tanto no atendimento ao eleitor, que vai contar com um sistema de acesso ao Cadastro Eleitoral mais rápido, encurtando o tempo de atendimento, como na transmissão dos arquivos inerentes aos processos judiciais eletrônicos.

Amazônia Conectada

A partir da consecução do projeto, abre-se a possibilidade do oferecimento de banda larga nos municípios do interior, através da instalação de cabeamento de fibra ótica submersos.

A adoção do Programa Amazônia Conectada visa, não apenas ser mais uma forma de conexão para a Região Norte, mas, também, estabelecer um novo marco de desenvolvimento do país, através da informação e do conhecimento.

Sendo o leito dos rios a melhor escolha, a utilização de um cabo óptico subfluvial é a solução mais indicada como base, para se construir uma rota tronco, solidificando ainda mais a vocação da Bacia Amazônica como o melhor curso natural para esse majestoso canal de informação.

O programa foi lançado em julho de 2015 pelos ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação, Defesa e Comunicações e tem a participação da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP).

Estiveram presentes ao evento o DESDOR. ARISTÓTELES LIMA THURY, Presidente do TRE-AM, o Dr. MÁRCIO ROTHIER PINHEIRO TORRES, Juiz Eleitoral da 18ª Zona, O Sr. RUY MELO DE OLIVEIRA, Diretor-Geral do TRE - AM, o Sr. JANDER ASSIS VALENTE, Secretário de TI Do TRE-AM, o Sr. EINAUDE ORAN BARROS DE MENEZES Chefe Da SEAU TRE-AM, o MAJOR EB AILTON XAVIER DE SÁ, Respondendo Pela Subchefia do 40º CTA, e o CEL. QOPM FRANCISCO MOISÉS DE SOUZA OLIMPIO, Assistente Militar Do TRE-AM.