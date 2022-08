Transmissão ao vivo do Campeonato Europeu de Natação em Roma, no segundo dia, 12 de agosto | direto

Linda Cerruti e Costanza Ferro, nossos robôs, terminaram em terceiro lugar após as preliminares de duplas livres no segundo dia do Campeonato Europeu em Roma na piscina Nicola Petrangelli no parque Foro Italico. “Diferentes gêmeos da Ligúria”, como os chamou o jornalista rai Enrico Cattaneo, com fluxos descontínuos e dinâmica descontínua, referem-se a robôs que imitam e replicam o movimento humano. A certa altura, a inteligência e as emoções humanas se rebelam e redescobrem o coração. Eles tornam o treino um pouco desleixado, e não se saem tão bem quanto suas técnicas Patrizia Giallombardo e Roberta Farinelli gostariam, mas nada que não pudessem melhorar na final. Por enquanto, eles mantêm essa posição e veem o resultado como um ponto de partida. Prêmio do Júri 27,2 para Execução e Dificuldade e 36,2667 para Impressão Artística; A pontuação total é 90,6667. Quarta-feira 13 de agosto às 15h00 na final, com o objetivo de fazer melhor. Os compositores da música para Robotboys Return são Robotboys Change the Formality e Infected Mushrooms, e a coreografia é de Vlada Chigireva, Alexandra Patskevich e Svetlana Romashina. Na frente do azul, hoje quarenta dias antes no campeonato mundial em Budapeste, as gêmeas Marna e Vladislava Alekseeva com pontuação de 94,3667 e as austríacas Anna Maria e Irene Maria Alexandri (que são três na reserva Vasiliki) com pontuação de 92,6000. Seguem-se as gregas Sofia Malkogiorgo e Evangelia Platanotti (quarta com 90.000) com uma margem estreita de pontos.