Transferência de propriedade, agora pague o dobro: se você não marcar o item, será atingido | Você está se arruinando com suas próprias mãos

Ao transferir a propriedade, você deve ter cem olhos e verificar cada detalhe, caso contrário pagará o dobro. Grande perda de tempo.

O mercado automóvel está sempre em ascensão Crise econômica Mas justamente por isso As vendas de máquinas novas diminuíram em favor de máquinas usadas. De qualquer forma, seja você comprando um carro novo ou usado, é preciso ter a máxima atenção, principalmente na hora da compra. A parte burocrática.

é necessário Leia cuidadosamente Cada documento é apresentado a você antes de você adicionar sua assinatura porque depois de assinar tudo é de sua exclusiva responsabilidade. Quando você compra um carro e está prestes a mudar de proprietário, deve ler atentamente o jornal, levando também em consideração Itens menores.

Se você não arrisca grande E isso pode ter consequências futuras Coloque você em dificuldades financeiras. Antes de começar a comprar um carro, familiarize-se com as diversas práticas que devem ser seguidas para estar preparado a tempo. Leia com muita atenção antes de assinar É o primeiro passo para evitar cometer grandes erros.

Além disso, há muitas pessoas que escolhem o caminhoIlegalidade Eles enganam muitos compradores quando decidem comprar um carro. É sobre Mercado de carros usados Se recorrermos a Varejistas privados Existe um alto risco de cair em um fraude. Mais uma razão é que você deve estar informado e vigilante durante as negociações e documentação.

Golpe de transferência de propriedade

Se optamos por comprar um carro usado é porque, normalmente, não temos possibilidade de gastar muito dinheiro e por isso contamos com os preços baixos dos veículos usados. mas, O mercado de usados ​​pode esconder armadilhas do ponto de vista mecânico e burocrático. Na verdade, podemos acabar comprando um carro gasto, Com fonte desconhecida E Com documentos de natureza questionável.

Você pode encontrar uma concessionária de carros usados ​​​​localizada nas proximidades Venda de carros roubados Nós, sem querer ou saber, acabamos como donos de um carro roubado. Além disso, estes compostos podem ter sido utilizados para fins cometendo crimes Com o risco de acabar não só Penalizado financeiramente Mas também Criminalmente.

Como não ser enganado

Para não sermos enganados por esse tipo de fraude e acabarmos possuindo um carro roubado ou contaminado pelo crime, devemos ter muito cuidado e verificar algumas coisas. Primeiro de tudo você tem que fazer isso Certifique-se de que as informações constantes do documento de registo correspondem aos dados do veículo e ao número de chassis relevante.

Este último pode ser facilmente lido vidro frontal Ou gravado neleDentro do compartimento do motor E No pilar dianteiro da porta do motorista. Além disso, você deve garantir que a transferência de propriedade já ocorreu e que o veículo está registrado em Análise de risco (Registro Geral de Automóveis) em nosso nome. Mas antes disso deveríamos Mergulhe na história do carro Para verificar quem conseguiu primeiro e o que fizeram com ele.