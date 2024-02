Taça Europeia de Cross Country, Vale Brimbana e Recastelo em Portugal

Um sonho para duas pessoas chamado Taça dos Campeões Europeus . Domingo, 25 de Fevereiro em Albufeira (Portugal) Bérgamo fará Hope correr na prova continental para clubes de cross country . Entre os 98 clubes e 393 atletas concorrentes, representando 20 países, também estarão na largada. Coleção Athletica Valley Brimbana e La Recastello Radiesse da Gazzaniga E eles estão prontos para desistir de suas pegadinhas. Athletica Valley Brimbana dá grande ênfase às competições juniores Pela segunda edição consecutiva, competirá com a seleção sub-20, que terminou brilhantemente em sétimo lugar no ano passado. Bremba confiou seus sonhos a Luciano Carallo, Davide Turin, Davide Cerrone, Cristian Picente Picente e Carlo Tagliabue. “O sonho secreto é entrar entre os cinco primeiros”, espera o presidente do clube, Roberto Ferrari.

Sonhe grande, mas sem pressão Coleção Recastello Radici, começando pelo Desafio das Mulheres Promissoras. O nono lugar do ano passado será liderado pela histórica capitã Alice Jaggi, juntamente com as jogadoras do Bergamo Beatrice Bianchi, Viviane Ponzi e Martina Tuginen. Na prova masculina, o flecha europeu será Luca Magri, de 33 anos, do Chilbario.Ele participou da partida adulta contra Emilian Atl. Cason Nocito.