Suécia na OTAN A partir de sexta-feira, cai o obstáculo final: aprovação do Parlamento Húngaro

O presidente francês, Emmanuel Macron, deverá realizar hoje uma cimeira em Paris para apoiarUcrânia No qual participará a maioria dos líderes europeus. Cerca de vinte chefes de estado e de governo confirmarão a sua unidade ao lado do Eliseu Kyiv E contra a agressão militar lançada por Moscovo há dois anos. O evento será aberto com palestra via link de vídeo de Volodymyr Zelensky. A ausência dos líderes dos dois países europeus mais relutantes em apoiar a Ucrânia, nomeadamente a Hungria e a Eslováquia.

O objetivo é “remobilizar e estudar todas as formas de apoiar eficazmente a Ucrânia”, afirmou o Eliseu num comunicado. “Trata-se de contradizer a impressão de que as coisas estão desmoronando e de reiterar que não estamos cansados ​​e que estamos determinados a impedir a agressão russa. Queremos enviar uma mensagem clara para Coloque dentro Ele não vencerá na Ucrânia”, afirma a presidência francesa. “Todos estão fazendo tudo o que podem em relação à entrega de armas. Devemos todos ser capazes de fazer melhor juntos, cada um de acordo com as suas capacidades”, acrescentou o Eliseu.