“Sexo bom, acusações ridículas.”

O fim de um relacionamento continua gerando discussões e provocando reações Matteo Berrettini e Melissa Satta. O ex-grande tenista também falou sobre esse assunto Adriano PanataIsso tocou os ex-cônjuges e o apresentador, que muitos acusam de ter desempenhado um papel nas dificuldades que Martello enfrentou no ano passado.

Berrettini e Panatta defendem Melissa

“Acusações ridículas, sexo é bom para você.”É assim que Adriano Panatta se enquadra na acalorada polêmica que surgiu após o rompimento Matteo Berrettini e Melissa Sattaque a imprensa (incluindo sobretudo a imprensa estrangeira) acusou veementemente de ser a principal causa problemas Que marcou a última temporada do tenista romeno, nascido em 1996.

Melissa Satta está irritada com a imprensa

Durante as últimas horas, Sata confiou às redes sociais… Explosão muito dura Ela disse estar preparada para fazer todo o possível para acabar com a “violência” a que foi submetida em artigos publicados no jornal. Papel impresso E portais da web. A batalha que também resultou Pannata Para ter a opinião dele.

Panatta: “Acusações ridículas”

Entrevista por Rai News24 Sobre esta questão, o ex-campeão da raquete defendeu veementemente a ex-Felina, dizendo: “Le Acusações À Melissa Satta por esta história de Berrettini bobagem. Tenho experiência, sendo atleta profissional, posso te afirmar que Sexo não dói nada. “Se uma pessoa faz sexo pacífico com seu parceiro, esposa ou namorada, isso não causará nenhum dano.”

Talvez você possa estar interessado Melissa Satta alivia sua raiva após o rompimento com Berrettini: Uma mensagem muito dura, esta é a pessoa de quem ela está com raiva

Panata: “Sexo também é bom”

Então Panatta conclui: “Logicamente Se ele começar a jogar jogos emocionantes por três ou quatro horas E ele não dorme, não é isso que o machuca… mas Ele é um idiota Porque, logicamente, tem um desempenho para manter depois disso. Mas, dito isto, o sexo é, por assim dizer, “conjugal” às vezes É bom também“.