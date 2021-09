Seguro apenas para a ideia de Áustria não polinizada

Bloqueio apenas para cidadãos que não foram vacinados contra o coronavírus: é a solução que a Áustria poderia adotar no caso de um novo bloqueio para interromper a infecção pelo coronavírus. Isto foi afirmado pelo chanceler Sebastian Kurz, que apresentou um programa de televisão no Orf, delineando seu plano de cinco pontos contra Covid.

Em primeiro lugar, explicou que o critério de ocorrência como indicador-chave seria substituído pelo critério de ocupação de leitos em unidades de terapia intensiva: “Em um plano faseado, as ações estarão vinculadas ao alcance de uma determinada taxa de emprego”. Ela disse. Então não haverá fechamentos gerais: “Se medidas de proteção se tornarem necessárias, elas não serão em nível nacional, mas são para pessoas não vacinadas.” Portanto, no front da vacina, Curtis disse que deseja “usar reforços constantemente”, e esta é a terceira dose, destacando o objetivo de “aumentar a prontidão para a vacinação”. Por último, mas não menos importante, para vacinar as pessoas, os “controles” devem ser fortalecidos: “Há cada vez mais certificados de vacinação falsos em circulação”. Por fim, a promessa de que as escolas permanecerão abertas e que não haverá retorno ao ensino a distância.