Segundo Acto, espetáculo de fantasia do português Carlos J. Pessoa

Oficinas de páginas Confirma a geminação com Teatro de garagem Lisboa, com o lançamento da décima primeira edição do Festival das Novas Terras Com a oferta A segunda leino palco em Framora Uma noite Sábado, 15 de julho 2023 (21h30, Localeta Costa, Piazza della Chiesa Nuova). Escrito e realizado pelo visionário realizador português Carlos J. pessoaque também assina as elaboradas luzes de instalação, com sua explicação Ana Palma e Miguel Damiãouma apresentação multimídia que é

Reflexões sobre a realidade contemporâneaO que revela sem negar as contradições do nosso tempo.





Nossa tendência sempre foi olhar para o passado e buscar respostas para o amanhã, mas o que devemos fazer, nesta nova fase, é ter coragem de enfrentar o desconhecido, e juntos encontrarmos uma nova forma de enfrentá-lo. “Segundo Acto” é um espetáculo que olha para o presente. Uma segunda chance na vida das pessoas. Todos, jovens ou velhos, mais cedo ou mais tarde enfrentarão escolhas e momentos importantes da vida, que decorrem da avaliação do que fizemos ou não. “Segundo Acto” é dedicado a este momento de transição, entre um passado que já não existe ou já não pode continuar a existir tal como o conhecemos, e um presente que permanece desconhecido. O presente que depende de nós. O cenário foi desenhado por Herlandson Duarte, a música e sonorização de Daniel Cervantes, e o vídeo foi de Daniel Cervantes e Herlandson Duarte, que também desenharam os figurinos com o apoio de Ana Palma.





A oferta é Em português com legendas. Isto é seguido por uma reunião com o público Uma noite com o artista. Entrada livre; para

Informações e reservas Ligue, WhatsApp ou SMS para 371/4612350 ou Escreva para este e-mail.

o Festival das Novas Terras Continua entre o mar e as montanhas Até 24 de agostoidealizado e organizado pela Officine Papage com o apoio da Região da Ligúria, das dez administrações regionais relevantes, da Câmara de Comércio de Rivière di Liguria, com a contribuição da Fundação Compagna di São Paulo – principal apoiadora, e da Fundação Carispezia.