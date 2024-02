Sea of ​​​​Thieves no PS5 exigirá acesso a uma conta da Microsoft para progressão cruzada

Não é uma grande surpresa, mas um detalhe de algum interesse, Mar de Ladrões Será necessário um Contas da Microsoft Para acessar o jogo também PS5o que se tornou necessário, entre outras coisas, através do uso da progressão cruzada.

A mesma coisa vem acontecendo há anos com o Minecraft, então não é exatamente novo, mas não há muitos casos de jogos Estúdios de jogos Xbox No PS5, no momento, o problema pode surpreender alguns usuários, caso ainda não tenham tido que lidar com o Minecraft.

Portanto, ao iniciar o jogo, será necessário fazer login em uma conta da Microsoft e aceitar os termos de uso do serviço da empresa de Redmond também no PS5, conforme informações oficiais contidas no site. Página do jogo.