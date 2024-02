Sarono Sports Club vence na Europa: Vickovic e Schiesel são campeões da ITF, $ 25.000 em Portugal

o Clube Sporting Saronno Ele exporta o seu talento e mentalidade vencedora também para a Europa. No torneio ITF no valor de US$ 25.000 Do prémio monetário disputado em Vila Real de Santo António (Portugal, ed.) a dupla que formou Juan Pablo Vikovic e João Schiesel Levantando a taça com o primeiro lugar em duplas para o céu.

O argentino, que tem o número 254 em simples, e o brasileiro, que atualmente ocupa a 879ª posição no ranking mundial, após não terem atacado o torneio de simples, após a eliminação na primeira rodada, focaram nas duplas com excelentes resultados. Cônjuges importantes como eles foram atacados por sul-americanos com passaporte italiano capicci-peraino E o segundo colocado do sorteio, Domingues-Faria. Mas na final o casal vai para casa Marques Simões Ele aguentou até o tie-break (nas duplas substitui o terceiro set, ed.) e desistiu apenas no último momento. 6-2 4-6 10-5 O resultado da última época foi favorável aos saronnos, com a semana portuguesa a terminar em alta.

Um resultado que eleva o moral e afina os mecanismos de jogo entre a dupla, mas acima de tudo uma boa preparação face ao campeonato da equipa Série B2 A partir do dia 7 de abril, os dois atletas estarão ocupados a tentar garantir uma nova promoção para o Sporting e o consequente salto na categoria.

Filippo Salmini