Sardenha, regiões de Todd: 'Depois de 75 anos quebramos o teto de vidro'. Truzzu: 'Perdi' – Notícias

“Agradeço a todos. Vocês esperaram 16 horas seguidas. Conseguimos quebrar esse teto de vidro. Agradeço a todas as mulheres da minha equipe pelo papel que desempenharam e pelo trabalho que realizaram”. A recém-eleita presidente da região da Sardenha, Alessandra Tode, disse isto numa conferência de imprensa.

“Os sardos não são cobaias, porque acredito que a Sardenha não é um laboratório: fiquei muito feliz em compartilhar esta coluna com Giuseppe Conte e Ellie Schlein, que me apoiaram durante toda a campanha, e estou muito feliz que este projeto sindical tenha sido descoberto A Sardenha é uma prova sólida de que a nossa aliança pode funcionar”, disse Alessandra Tode depois de vencer as eleições regionais na Sardenha, sublinhando que entre outros factos devemos “criar um programa sólido que possa convencer os eleitores que querem a unidade: eu acredito. Uma coalizão entre o PD e o M5 é o único caminho possível”.

“A Sardenha respondeu às tropas com lápis”, disse o novo presidente da Sardenha numa conferência de imprensa, na qual prometeu que o novo conselho “será muito eficiente”. “Irei a Abruzzo fazer campanha”, afirma. O PD e o M5S foram generosos comigo, irei fazer campanha por eles.” “A única forma de criar um programa sólido que possa convencer os eleitores é uma coligação entre o PD e o M5S”, anunciou Tode que irá trabalhar. Muitos jovens para a juventude e investigação para combater a migração dos jovens sardos. Eles vão prestar mais atenção.

“O meu conselho irá destacar-se pela sua competência: isso prometemos aos nossos eleitores.” “De acordo com o momento da notificação, mas começaremos a trabalhar imediatamente – acrescentou – o exemplo dado ontem de uma região que está irregular na resposta técnica exige pessoas competentes”.

“O importante é dar-nos um instrumento para a Lei 1 de 77 (Organização da Região, Ed.), e a prioridade é acabar com a especulação energética na Sardenha. . Mapa de áreas renováveis”.

Drusos: 'Eu perdi, eleições não influenciadas por fatores nacionais'



“Esta manhã liguei para Alessandra Hoje e dei-lhe os parabéns. Disse-lhe que nos veríamos novamente na Assembleia Regional. Perdemos cerca de dois mil votos dos 750 mil sardos que foram votar por um 'cuspe'. Estou sozinho responsável pela derrota. Estas são as primeiras palavras de Paulo Druso, ficou em silêncio o dia todo ontem, em entrevista coletiva em Cagliari. “Em Cagliari há mais votos contra mim do que em Tode”, disse o prefeito e candidato derrotado da centro-direita.

“Mandei uma mensagem para Georgia Meloni. Mas a votação é fácil de ler: não são eleições influenciadas por fatores nacionais, os dados comprovam que isso é resultado do Cagliari, que não votou em Tode e votou contra mim. mais quatro pontos teriam sido suficientes para vencer a corrida inteira.” “Por isso digo que a responsabilidade é minha. Existem sardos diferentes. Temos um resultado melhor fora dos centros urbanos. Os motivos do voto de Cagliari? São muitos os fatores: votos conflitantes, canteiros de obras”.

“Recurso? Não é hora de falar em recontagem de votos. O tribunal tem que fazer isso. Faremos algumas avaliações depois de ver o relatório. Claro, com uma margem tão pequena, também podemos pensar em recorrer. Eu sei houve mil votos nulos só em Cagliari, mas agora está na ordem do dia. Não”, disse o prefeito de Cagliari, Paolo Druzzu.

Agência ANSA Agência ANSA Salvini: 'O governo está absolutamente determinado'. Schlein: 'Existe uma alternativa, a direção é certa'. Conte: 'É um fracasso pessoal para Maloney' Líder da Liga: 'As pessoas têm sempre razão quando votam' (ANSA)

1.822 assentos em 1844, vitória de hoje em Bector 45,3%: diferença de 3 mil votos sobre os drusos de centro-direita, ainda 45%



A candidata de centro-esquerda Alessandra Todde está prestes a se tornar a primeira mulher a liderar a administração da ilha com 45,3% das preferências (330.619 votos). Ainda não há confirmação oficial, temos que esperar vários dias: por enquanto, segundo os números oficiais, ele pode ostentar o título de Governador de Bector, na Sardenha. Os dados são, aliás, ainda parciais: foram atualizados às 5 horas da manhã de hoje e representam 1822 divisões de um total de 1844. “O número das restantes 22 divisões eleitorais (4 em Sassari, 2 em Sorso, 3 em Cestu, 2 em Bonargado, 3 em Luras, 2 em Musee, 2 em Certiana, 2 em Siles, 1 em San Cavino Monreal, 1 em Villazar), será concluído conforme previsto pelos escritórios dos tribunais dos respectivos territórios”, diz a primeira parte da nota.

Novamente com base nos dados carregados pelos municípios no Sistema Regional de Informação Eleitoral, o candidato de centro-direita Paolo Druze obteve cerca de 3.000 votos com 45% (327.695 votos). Renato Soru está atrás com 63.021 votos para a Aliança da Sardenha, 8,7%, e Lucia Sessa com 7.147 votos (1%).

Agência ANSA Agência ANSA A população da região, hoje feliz: 'Sou a primeira mulher presidente da Sardenha' – Notícias – Ansa.it Conde e Schlein: 'O vento está mudando'. Líder do M5: 'Outras regiões? Vá em frente com companheiros de confiança. 1.822 assentos em 1844, Vitória de hoje em Bector 45,3%: diferença de 3 mil votos sobre os drusos de centro-direita ainda 45% (ANSA)

Reprodução protegida © Copyright ANSA