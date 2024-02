Samsung, Huawei, iPhone, aqui estão os modelos nos quais não funcionará mais

Inscreva-se no Google

Whatsapp Adeus de Quinta-feira, 29 de fevereiro de 2024 Quanto a muitos modelos de smartphones: Obviamente, estes não são modelos de telefones celulares completamente novos, mas ainda são difundidos. Aqui estão todos os modelos que você não poderá usar o aplicativo de mensagens a partir do final do mês. A decisão foi tomada antes metade Isto justifica, segundo o site quifinanza.it, a interrupção do suporte a alguns dispositivos por motivos relacionados com segurança e funcionalidade. Não sem causar polêmica.

Telefones Android que vão dizer adeus ao WhatsApp

Os aparelhos mais afetados pelo encerramento do WhatsApp no ​​dia 29 de fevereiro serão sobretudo aqueles que possuem sistema operacional Android. Mais especificamente, todos os dispositivos com sistema operacional Série 5 e anteriores que tenham menos de 300 MB de memória interna estarão desatualizados para o aplicativo de mensagens.

Pare o WhatsApp, lista completa de modelos Samsung

Samsung Galaxy Núcleo;

Samsung Galaxy Tendência Lite;

Samsung Galaxy Ás 2;

Mini Samsung Galaxy S3;

Samsung Galaxy Tendência II;

Galáxia Samsung X2.

Pare o WhatsApp, modelos que ficarão obsoletos para a marca LG

LG Optimus L3;

LG Optimus L5;

LG Optimus F5;

LG Optimus L3;

LG Optimus L7;

LG Optimus L5;

LG Optimus L7;

LG Optimus F3;

LG Optimus F3Q;

LG Optimus L2;

LG Optimus L4;

LG Optimus F6;

LG Ativar;

LG Lúcido 2;

LG Optimus F7.

Pare o WhatsApp, lista completa da marca Huawei

Huawei Ascend Companheiro.

Huawei Ascend G740;

Huawei Ascend D2.

Pare o WhatsApp e os modelos de outras marcas

sony ericsson m.

Lenovo A820;

ZTE V956-UMI X2;

ZTE Grand S Flex;

ZTE Grande Nota;

Fi F1THL W8;

Wiko Sincronização Cinco;

Cavaleiro das Trevas Wenko;

Archos 53 Platina.

Telefones iOS excluídos do WhatsApp a partir de 29 de fevereiro: aqui estão todos os modelos

A escolha da Meta de não executar o WhatsApp em alguns dispositivos móveis também afetará alguns telefones da Apple que, portanto, possuem um dispositivo iOS.

Todos esses são dispositivos que não suportam atualização para iOS 13.0 ou posterior, então:

iPhone6s;

iPhone SE;

iPhone 6s mais.

