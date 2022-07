Rússia e Ucrânia assinam acordo – Corriere.it

A partir de Cláudio Del Frit

A assinatura está prevista para amanhã, na presença de Erdogan, que desempenhou o papel de mediador e secretário da ONU Guterres. O primeiro acordo entre Kyiv e Moscou desde o início das hostilidades em 24 de fevereiro

Espere Rússia e Ucrânia amanhã em Istambul acordo de exportação de trigo. anunciado pelo presidente Recep Tayyip Erdoganque completou o negócio. A assinatura também estará presente Secretário-Geral das Nações Unidas Antonio Guterres, que chegou esta noite apenas na cidade turca. representar o acordo Passo duplamente importante: a mão vai facilitar crise alimentar Ameaça muitos países da África e do Oriente Médio, que dependem em grande parte dos suprimentos de grãos ucranianos. O primeiro acordo assinado pelos governos de Moscou e Kiev em 24 de fevereiro O último, o dia do início das hostilidades.

Graças a este acordo esperado Produção de cerca de 35 milhões de toneladas de trigo Estação ucraniana de Odessa e do outro lado do Mar Negro. As partes aderiram à proposta de estabelecer Centro de Coordenação em IstambulEm que participam delegações da Rússia, Ucrânia, Turquia e das Nações Unidas, eles monitoram e rastreiam o caminho dos navios que partem. Obviamente crucial para o acordo final foi Bilateralismo entre os presidentes da Turquia e da RússiaErdogan e Putin, que ocorreu há dois dias em Teerã.

De acordo com os primeiros rumores Moscou recebeu em troca A possibilidade de exportação virar grãos e fertilizantes. delegações aprovadas Desconfiança mútua. Kyiv temia que a reabertura de rotas comerciais no Mar Negro valesse a pena Ucrânia é mais vulnerável a ataques russos do mar. Moscou, por sua vez, teme o perigo dos mares irem e virem Esconder suprimentos de armas; O Kremlin exige há muito tempo que a exportação de seus grãos seja liberada em troca do afrouxamento do controle sobre os portos do Mar Negro. READ Parece impossível, mas para uma varanda florida e colorida no inverno, basta plantar logo esses bulbos

Por outro lado, a guerra do trigo repercutiu nas regiões mais fracas do planeta: Um relatório das Nações Unidas estimou que até agora pouco menos de 300 milhões de Muitas pessoas correm o risco de morrer de fome devido à guerra na Ucrânia.

Governo de Ancara por algum tempo Ele trabalhou em um cartel de grãos Os dois países estão em guerra e já haviam lançado uma proposta de mediação no início de junho. A proposta foi imediatamente rejeitada. Por alguns dias a hipótese voltou à moda A assinatura era agora iminente. Por outro lado, a Ucrânia estava experimentando métodos alternativos retirar a sua produção agrícola do país em particular A estrada que atravessa o Danúbio Endereçado à Europa Central.

