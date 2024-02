Russell: “O Mercedes W15 é mais divertido de dirigir do que o W14”

Os testes do primeiro dia da nova temporada terminaram hoje no Bahrein em preparação para a nova temporada da Fórmula 1. Várias equipes optaram por dividir o programa de trabalho entre seus pilotos, enquanto outras equipes optaram por usar um piloto. Entre estes Mercedeso que a levou ao caminho certo George Russel No novo avião W15 paraO dia todo.

O ex-piloto da Williams ficou muito satisfeito com o equilíbrio do carro, explicando como coletou diversos dados que serão analisados ​​​​à noite. As voltas que fiz foram na verdade 121Atrás apenas de Max Verstappen: “Foi ótimo pilotar um carro W15 pela primeira vez hoje. Senti que tínhamos uma boa base para começar. Completamos muitas voltas e temos muitos dados para analisar esta noite. No geral, o W15 é mais divertido de dirigir do que o carro do ano passado, o W14“.

O britânico estabeleceu o melhor tempo ao “apenas” 12.º lugar. 1:34.109Dois segundos e meio atrás do campeão mundial. Apesar disso, segundo a equipe, ainda foi um dia positivo. Na verdade, o piloto da Mercedes quis enfatizar que o objetivo de hoje é coletar o máximo de dados possível, percorrendo o maior número de quilômetros possível, Novas soluções e configurações aerodinâmicas também estão sendo testadasEm vez de procurar desempenho absoluto: “Estamos focados e estaremos focados amanhã e sexta-feira Maximize a quilometragem Para aprender em vez de encontrar um ponto ideal no carro. Sabemos que não se trata de sensações, mas de velocidade. No entanto, o dia foi para aprender e não para buscar desempenho. Neste teste nos concentramos em nós mesmos Só na próxima semana veremos onde poderemos competir com os demais. “Foi um bom primeiro dia e mal posso esperar para voltar ao carro na sexta-feira.”



