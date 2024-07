Roma, Soleil chega: desembarque esta noite em Fiumicino, consultas médicas amanhã

Mathias Sule está pronto para começar sua aventura em Roma. A previsão é que o argentino chegue à capital à noiteEle chegará a Fiumicino, onde provavelmente haverá muitos torcedores para recebê-lo. Amanhã ele fará exames médicos e assinará contrato até 2029 Então ele será oficialmente um novo jogador dos Giallorossi. Um importante investimento de Friedkins que colocou em cima da mesa 26 milhões de euros mais 4 milhões de bónus (dois dos quais são facilmente acessíveis) para trazer Soulé para Trigoria. Além disso, a Juventus reserva 10% na revenda futura.

Próximos passos – Matthias encontrará os seus compatriotas e amigos Dybala e Paredes decisivos na sua escolha de permanecer na Serie A depois da época passada em Frosinone e rejeitando todos os outros destinos que lhe foram sugeridos. Além de Daniele De Rossi, com quem fez diversos telefonemas nos últimos dias. O argentino disse não ao Leicester e ao West Ham para jogar pela Roma. No sábado, às 17h, ele fará sua primeira aparição com a camisa dos Giallorossi. O amistoso contra o Olympiacos está marcado para 3 de agosto, em Rieti. Imediatamente após a partida, a seleção partirá para a Inglaterra, onde acontecerá a segunda parte do estágio.

E agora Dovpik – agora diretor esportivo Gisolfi volta sua atenção para a negociação de Artem Dovcik, Atacante nascido em 1997 pelo Girona, com quem se tornou o maior goleador com 24 gols no último campeonato espanhol. Depois da repentina interrupção das negociações com o Atlético de Madrid – e do duro ataque do seu agente à oferta que recebeu dos Colchoneros – o internacional ucraniano, que manteve contactos repetidos com De Rossi, Ele aprovou a oferta dos Giallorossi e agora a bola está na quadra dos dois clubes em busca de um acordo sobre o número. Roma está colocando 32 milhões de euros mais bônus na mesa Para tentar aproximar o pedido de saída do Girona da cláusula de rescisão de 40 milhões. A partir de amanhã serão retomadas as comunicações entre as duas empresas em busca de uma solução.





