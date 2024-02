Rádio Ciência 3 | S2024 | Paraíso Perdido | Rádio Rai 3

Longos aplausos saudaram a luz verde dada pelo Parlamento Europeu em Estrasburgo à Lei de Restauração da Natureza: o pilar mais ambicioso e contestado do Acordo Verde. O objectivo é, de facto, restaurar pelo menos 20% das áreas terrestres e marinhas até 2030, atingindo mais de 90% até 2050. Embora o caminho para a aprovação tenha sido longo e tortuoso, com uma série de alterações que corroeram a sua força original. A Lei de Restauração da Natureza também sobreviveu aos protestos dos tratores. O consenso europeu surge quase um ano após a assinatura, em 4 de março, do Tratado para a Proteção do Alto Mar. Portanto, temos 25 anos para atingir estes objetivos: Qual é o estado das florestas e dos mares italianos? Qual é a situação no resto da Europa? Que objetivos alcançamos nos últimos anos e quais são os próximos passos? Conversamos sobre isso com Mariasol Bianco, bióloga marinha, especialista em conservação marinha, fundadora da Worldrise, e com Giorgio Vacciano, pesquisador em ciências florestais da Universidade de Milão. No Dia Mundial das Doenças Raras, Serena Porcari, CEO do Camp Dynamo, fala-nos sobre a experiência da terapia recreativa: o que significa para os jovens pacientes e suas famílias poder participar em atividades de grupo, comunicar e construir amizades.

29 de fevereiro de 2024