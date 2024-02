Rádio Ciência 3 | S2024 | Dengue sob vigilância especial Rádio Rai 3

Eles também a chamam de “febre de quebrar ossos”, mas todos a conhecem como dengue: nas últimas semanas, o vírus transmitido por mosquitos tornou-se uma preocupação na Argentina e especialmente no Brasil, onde as infecções quadruplicaram em comparação com os números habituais. Em Itália, as temperaturas ainda são demasiado baixas para ser frio, mas em 2023 registaram-se 347 infecções: três vezes o número de 2022. É um dos riscos com que temos de lidar devido à crise climática, dado que a maioria dos casos Chegadas, estamos nos preparando ativando medidas de controle em portos e aeroportos: conversamos sobre isso com Alessandra D'Abramo, especialista em doenças infecciosas do Instituto Nacional de Doenças Infecciosas Lazzaro Spallanzani, em Roma. Mas primeiro vamos contar a história de um cachalote que foi encontrado em 2019 encalhado na orla marítima de Ostia. Naquela época, seu corpo foi sepultado no palácio presidencial de Castelporziano para que a natureza seguisse seu curso e o esqueleto fosse preservado intacto. Hoje, o cachalote está em destaque e se tornará fonte de estudo e conscientização: passará a fazer parte do acervo do Museu do Mar de Orbetello. Daniele Sica, vice-diretora do Palácio Presidencial de Castelporziano, e Laura Pintori, naturalista e etóloga, responsável pela megafauna marinha do WWF, contam-nos sobre a operação. Marco Motta ao microfone

19 de fevereiro de 2024