Quebrar o Evergrande poderia causar outra crise global? AquiFinanças

Arrepios percorrem as bolsas de valores em todo o mundo depois Evergrande entrou com pedido de falência protegida no tribunal da cidade de Nova York E lembra a falência do Lehman Brothers, que desencadeou a crise global de 2008. A gigante imobiliária chinesa corre o risco de criar um efeito de contágio no grupo de trusts intimamente ligado ao mercado de tijolos Dragon, que já está em profunda crise.

pedido de falência

com dívida aprox 340 bilhões de dólaresque equivale a 2% do PIB da China e superior ao de países como Portugal, Grécia ou Finlândia, Evergrande invocou o chamado “Chapter 15”, medida contemplada nos Estados Unidos para empresas estrangeiras insolventes listadas em Wall Street destinadas para protegê-los dos credores durante a reestruturação da dívida.

A gigante imobiliária chinesa tentou reafirmar a sua posição, afirmando que “a empresa está a reestruturar a sua dívida externa conforme planeado”.

“O registro é um procedimento normal para a reestruturação da dívida externa e Não envolve declaração de falênciaé uma explicação fornecida por Evergrande, que acrescentou como o recurso a um tribunal de Nova York através do Capítulo 15 do Código de Falências dos Estados Unidos está vinculado a acordos de reestruturação com Hong Kong e as Ilhas Virgens Britânicas (aqui relatamos o pedido de falência protegido por Evergrande ).

As bolsas asiáticas reagiram negativamente à notícia do pedido de falência, a começar por Hong Kong, que caiu 2,07%, e Shenzhen, em baixa de 1,75%, com perdas também registadas em Xangai (1%) e Seul (0,61). %) e Tóquio (0,43%).

A sacudida do mercado também atingiu a Europa, embora em menor escala, onde Frankfurt e Londres perderam 0,65% e 0,63%, respectivamente, seguidas de Piazza Avari (0,42%) e Paris (0,38%).

O desenho

Os efeitos no Ocidente são atenuados pelo fato de o mundo financeiro estar em alerta há dois anos após o anúncio da Evergrande na China em 2021 (conversamos aqui sobre a suspensão das ações da Evergrande na Bolsa de Valores de Hong Kong), mas no caso de a falência da gigante imobiliária, o risco de um impacto do Lehman Brothers no sistema financeiro chinês poderia afundar a economia do Dragão.

Em caso de crise do segundo gigante econômico do mundo, le Repercussões globais serão inevitáveise não apenas para países dependentes da China ou associados aos projetos de infraestrutura da Nova Rota da Seda.

De acordo com o Banco da Inglaterra, o estado do mercado imobiliário da China “poderia ter um impacto na estabilidade financeira do Reino Unido por meio de repercussões comerciais ou financeiras”.

Embora o investimento estrangeiro na China tenha caído 4% nos últimos sete meses, os temores estão surgindo nos mercados financeiros, diminuindo os estoques de petróleo bruto, petróleo e gás, ouro, bancos e bens de luxo, incluindo muitos italianos e europeus.