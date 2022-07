Quanto você precisa ganhar para ser feliz: a ciência revela

Muitas vezes nos perguntamos qual é a fórmula ideal felicidade E muitos podem ter se pego pensando que a resposta não poderia ser apenas uma, mas certamente todos pelo menos uma vez se perguntaram qual o papel da dinheiro em sua felicidade, especialmente tendo em vista como a sociedade (capitalista) impõe um certo modelo de felicidade muito luxuoso.

Embora o ditado possa ser verdade, lembre-se disso”Dinheiro não compra felicidadeTambém é verdade que toda família tem que lidar com isso todos os dias Despesas urgentes E surpreendente, o que pode causar mais do que algumas preocupações. Basta pensar sobre isso Itália lá 5,6 milhões de pessoas vivendo no caso Por favor, anexe o seu CV à carta Destes, 1,4 milhão ainda são menores.

Não importa o quanto tentemos lembrar disso felicidade Não pode ser quantificado, também é verdade que eu dinheiro Eles são muito necessários para poder viver a vida cotidiana, cuidar de si e da família e enfrentar despesas e contas. É precisamente por esta razão que alguns estudos universitários têm tentado responder à velha questão sobre Quanto se deve ganhar para ser feliz.

Uma pergunta que parece estar finalmente encontrando uma resposta, mas tenha em mente que o custo de vida – mais salário – varia de país para país, razão pela qual Raisin UK calculou os salários médios dos 20 países mais felizes do mundo. Aqui está tudo o que você precisa saber.

Quanto você precisa ganhar para ser feliz: estudos

Há muitos estudos que tentaram ao longo dos anos encontrar uma resposta Qual é o preço deve Ganhe para ser feliz. Então haverá um salário médio que garantirá a felicidade das pessoas, para cobrir o custo de vida.

A questão parece muito interessante hoje, considerando que na Itália há cada vez mais discussão sobre a possibilidade de estabelecer um salário mínimo.

Entre os muitos estudos que se debruçaram sobre a busca de um salário Perfeito para ser feliz. lá Universidade de Purdue Em 2020, ele publicou uma pesquisa que relatou várias entrevistas com pessoas de 164 países. Os pesquisadores chegaram à conclusão de que as pessoas deveriam ganhar entre 49.000 e 61.200 euros por ano, ou seja, obter um salário entre 4000 e 5000 euros por mês. Além disso, observou-se que se o salário ultrapassasse os 75.000 euros, fatores que poderiam “minar a felicidade” teriam entrado em jogo.

Para confirmar essa teoria, a Universidade de San Diego tentou responder à pergunta e realizou pesquisas verificadas Quanta felicidade aumentamais ou menos proporcional um salárioaté atingir o pico de cerca de US$ 75.000 por ano (cerca de € 65.000), um valor que depois para de crescer.

Quanto você ganha para ser feliz: a Itália ficou em último lugar no top 20

Se fosse Ciências Tente responder a uma pergunta sobre Qual é o preço deve Ganhe para ser feliz Também é verdade que se analisarmos os dados de países individuais, é necessário considerar que os dados um salário Em um caso, não é o mesmo em outro, pois não pode garantir as mesmas vantagens. Por este motivo, o sítio Passas do Reino Unido Calcular salário médio subordinar Os 20 países mais felizes do mundo: Luxemburgo, Irlanda, Singapura, Suíça, Estados Unidos, Islândia, Dinamarca, Holanda, Suécia, Austrália, Áustria, Alemanha, Canadá, Finlândia, Bélgica, Reino Unido, França, Nova Zelândia e Itália. O site então comparou suas taxas de felicidade com os níveis salariais médios.

O que apareceu confirma o que foi afirmado nos estudos: renda média No país mais feliz do mundo 70.000 euros por ano Equivale a aproximadamente 5800 euros por mês. eu só acho Luxemburgo Com um salário médio de 100.000 euros por ano, o índice de felicidade é de 1,5 no topo da lista, enquantoItáliacom 30.000 euros por ano E 1,2 de felicidade está na parte inferior do ranking.

Como se não bastasse, uma consideração final se faz necessária: a pesquisa remonta há dois anos e hoje porque crise e crescendo inflação O salário potencial médio estimado só pode aumentar. E se hoje ainda é impossível encontrar uma resposta sobre como alcançar a felicidade, uma coisa é certa – o dinheiro ajudará pelo menos um pouco.