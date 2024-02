Qualificação europeia: Portugal sem Ronaldo chega ao nono frente ao Luxemburgo, o que é a maior vitória da sua história

Não era Cristiano Ronaldo, parou por desclassificação, mas ninguém percebeu em Portugal. A equipa de Martinez continua o seu caminho perfeito, com pontos completos e sem um único golo, trazendo o Luxemburgo de volta ao terreno que recentemente deu sinais encorajadores e que estava – e ainda está, pelo menos – na corrida para uma qualificação emocionante. Em Faro terminou com um 9-0 muito pesado O que representa a maior vitória da história da seleção portuguesa. Gonzalo Inácio, Gonzalo Ramos (substituto de Ronaldo) e Diogo Jota Eles marcaram dois gols. de Ricardo Horta, João Félix e Bruno Fernandes Outras redes. Portugal soma 18 pontos no Grupo A Bósnia, comandada por Dzeko e Krunic, saiu da partida ao perder o último trem na Islândia, após ser derrotada por um gol de Finnbogason nos acréscimos com um toque certeiro.

Duas partidas também foram realizadas no quarto grupo Croácia vence na Arménia: Kramaric decide no início da partida decidir o confronto com um toque de duas etapas. Os croatas, que quase duplicaram a vantagem várias vezes, mas também arriscaram alguma coisa, conseguiram alcançar a Turquia na liderança por 10 pontos, mas com um jogo a menos. De salientar que a corrida foi interrompida durante alguns minutos Um drone acima do estádio hasteia a bandeira de Nagorno-Karabakh, um território disputado entre a Armênia e o Azerbaijão.. O País de Gales ainda tem algumas chances de classificação, já que não falhou na última partida, na Letônia, e chegou aos 7 pontos com a Armênia: o placar terminou 2 a 0, Ramsey abriu de pênalti no primeiro tempo e Brooks fechou um contra-ataque nos acréscimos.