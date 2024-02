“Putin usou Navalny, mas não suportou vê-lo livre antes da votação” – Corriere.it

Amigo e Reitor da Science Po: “Uma isca para trazer Krasilov de volta, e agora o Kremlin está libertando outros prisioneiros.”

Sergei Guriev, 52 anos, economista, reitor do Instituto de Ciências Políticas de Paris, exilado na Rússia, conhecia Alexei Navalny desde 2009. Eles eram amigos. Guriev estava ciente das negociações que deveriam levar à libertação de Navalny.





Parece que a Alemanha e os Estados Unidos estavam preparados para uma troca de prisioneiros: Navalny seria libertado e Vadim Krasilov, o assassino de Vladimir Putin, regressaria à Rússia.“Para Putin, a libertação de Krasilov é importante. É um assassino com quem ele trabalha desde a década de 1990: Putin tem que mostrar que se você fizer certas coisas, ele irá protegê-lo. As negociações chegaram ao ponto em que os dois governos estiveram perto de chegar a acordo sobre uma troca. Para Putin, este é um caminho clássico a seguir, e é por isso que ele está a tomar ocidentais como reféns na Rússia. Ivan Gershkovich, Dr. Jornal de Wall Street“Ele foi preso por isso.”

Mas então Navalny foi morto. As negociações falharam?



“Não acredito. Tudo começou logo após o início da guerra, porque ele estava em perigo real. Conheço essa história, mas só tenho que apontar o que foi tornado público.”

Então, qual é a lógica de Putin quando mata Navalny na véspera da troca?



«As eleições são no próximo mês, comunicou Navalny da prisão, tentando indicar uma estratégia unificada para a oposição. Houve a ideia de incentivar os russos a comparecerem às assembleias de voto a meio do dia, para indicar o número de potenciais eleitores da oposição. Mas é verdade que Putin conseguiu restringir Navalny. Três de seus advogados foram presos. Ele o enviou para o extremo norte. Também reduziu o número de mensagens que Navalny poderia trocar com o mundo exterior. Putin não tem medo de eleições. “Ele tem medo de ser menos popular do que parece, mas controla o processo eleitoral”.

Então, porquê matar Navalny, em vez de restaurar Krasilov?



“A teoria é que Putin trabalhou na troca, os governos concordaram e depois ele matou Navalny para mandar a mensagem: ‘Olha, eu concordei com a troca. Mas Navalny agora está morto. Tenho outros americanos, outros presos políticos. Que tal fazer uma troca com eles?” A troca com Navalny foi na verdade uma ferramenta usada por Putin para forçar os ocidentais a aceitarem a ideia de libertar Krasilov. Mas faça-o agora em troca de outros prisioneiros.”

Então, um processo que envolve o máximo cinismo?



“Como você pode imaginar, isso também é muito doloroso para as pessoas ao redor do próprio Navalny. Eles trabalharam na bolsa de valores durante anos e, no final, seus esforços culminaram no assassinato da pessoa que queriam salvar. É muito doloroso para eles admitir isso, mas acho que fizeram a coisa certa de qualquer maneira. Não importa como as coisas acabaram.

Você não acha que por trás da decisão de suprimir Navalny está a consciência de Putin de que ele é impopular na Rússia e de que há guerra?



“Confirmação. Ele sabe muito bem que a guerra é impopular. Ele entende que ele próprio é impopular. Basta olhar para o livro de Alexander Paunov, O Fim da Ordem, que fala sobre o declínio das ditaduras no sul da Europa, que tem tornou-se um dos mais populares Os livros são best-sellers na Rússia, mas a questão permanece: por que Navalny foi morto agora?

Poderá Yulia Navalnaya assumir a liderança da oposição, sucedendo ao seu marido?



“Há certamente um papel para ela, baseado no grande capital moral e na coragem que desfrutou todos estes anos. Ela estava sempre com ele e todos sabiam que ela estava envolvida na causa dele. Muitos russos ficaram desesperados ao saber da morte de Navalny, porque ele era único. Todo mundo está chorando. Todos entendem que ela agora está arriscando sua vida. Na verdade, ele sofreu envenenamento anos atrás, o que provavelmente foi intencional. “Mas agora ele está levando a questão adiante, e essa é uma mensagem muito forte.”

Você a aconselha a voltar para a Rússia?



“Não. Estou muito feliz que você não vai voltar. É muito perigoso para ela. É muito perigoso lá fora também.”

Há quanto tempo Alexei Navalny sabia que sua vida estava em perigo?



“Há doze anos ele já entendia isso. Lembro-me que ele veio fazer um discurso na minha universidade e os estudantes perguntaram-lhe porque é que Putin ainda não o tinha matado. Isso foi em 2012. Naquela época ele já estava bem treinado para responder perguntas como essa. “Yulia estava na sala e, quando ouviu essa pergunta, não ficou feliz.”