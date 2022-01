Putin a empresas italianas: “Nós forneceremos gás a preços abaixo do mercado”

A questão do gás está na mesa A fonte insistiu em Bruxelas em uma iniciativa que não pôde ser aceita, no auge de uma crise, pois “Moscou está assustando a Ucrânia e tentando minar as bases da segurança na Europa”. Abrindo a reunião, Putin usou a arma do gás, alertando que a Rússia é um “fornecedor confiável de energia para os consumidores italianos”, e já continua vendendo gás para a Itália “a preços bem abaixo dos preços de mercado” graças a contratos de longo prazo com a Gazprom.

Existem dezesseis empresas italianas De acordo com o que o Kremlin vazou, dezesseis grandes empresas italianas participaram da reunião. Apenas três se renderam. Nenhum deles foi nomeado oficialmente porque, segundo o porta-voz Dmitry Peskov, houve “pressão de uma pessoa sobre outra”. Uma forma de citar, sem mencionar, a intervenção do Palazzo Shighi vazou para alguns meios de comunicação, e empresas em que o Estado participa pelo menos foram solicitadas a não participar da iniciativa. Mas Peskov poupou o chapéu diplomático, tendo o cuidado de dizer que o governo russo não havia recebido nenhuma comunicação oficial sobre o assunto do governo italiano e, portanto, não valia a pena ver os artigos nos jornais, pois eles “não tinham grande importância”. importância.”

Putin é cercado por oito ministros de seu gabinete Apenas uma concessão foi anunciada oficialmente, a da Eni, enquanto não ficou claro quais eram as outras cisões dentro da grande lista divulgada anteriormente, que incluía, entre outras, Enel, Unicredit, Intesa, Generali e Danieli, o grupo siderúrgico que foi na semana passada Just . Assinatura de um contrato de € 100 milhões com a Magnitogorsk Iron Steel Works PJSC (Mmk) para a construção de quatro fornos. Na véspera, a participação de Marco Tronchetti Provera, presidente da Pirelli e co-presidente do Comitê de Empreendedorismo Ítalo-Russo, que promoveu a iniciativa em cooperação com a Câmara de Comércio Ítalo-Russa, chefiada por Vincenzo Trani, também foi anunciado. A delegação russa era bastante grande, com Putin cercado por oito ministros dos principais departamentos. READ A sombra entre a América e o Vaticano: o "caso Biden" explode

Acordos com Moscou sobre fornecimento de gás: “preços favoráveis” O czar começou lembrando que “a Itália é um dos principais parceiros econômicos da Rússia”. E o terceiro é o comércio na União Europeia com um valor total de mais de 20 bilhões de dólares apenas nos primeiros nove meses de 2021, enquanto os investimentos italianos na Rússia totalizaram 5 bilhões de dólares e os investimentos russos na Itália 3 bilhões. Mas precisamente, o chefe do Kremlin insistia precisamente no fornecimento de gás, referindo-se aos preços favoráveis ​​que são exercidos graças à cooperação de longo prazo com Moscou, apesar de os preços de mercado “aumentarem significativamente devido ao inverno e à falta de abastecimento. ” Tradutor: Na ausência dessas boas relações, os italianos enfrentarão preços de faturamento mais altos do que hoje.

Câmara de Comércio Ítalo-Russa: “Evite a retórica política” Além disso, há participações de mais de 500 empresas com capital italiano que atuam no mercado russo. Apesar de todas as crises políticas, “a vida continua de qualquer maneira”, disse Peskov, porta-voz do Kremlin. Vincenzo Trani, presidente da Câmara de Comércio Ítalo-Russa, ecoou o que havia dito ao dizer que o “diálogo econômico-empreendedor entre Itália e Rússia” era “essencial” e, portanto, a retórica política deveria continuar sendo “posta de lado”.

América: Itália também está conosco nas sanções em Moscou Um porta-voz do Departamento de Estado dos EUA também falou sobre a reunião. “Os Estados Unidos estão amplamente engajados na diplomacia com seus aliados e parceiros, incluindo a Itália. Os Estados Unidos, o G7, a União Europeia e a OTAN disseram que estamos unidos e prontos para impor custos pesados ​​à Rússia se ela invadir ainda mais a Ucrânia. ,” ele disse.