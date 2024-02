Primeira Gemelli Roma italiana, classificação

Os melhores hospitais do mundo? Para encontrar o primeiro centro de saúde da Itália, é preciso descer no ranking até o 35º lugar. É onde está localizado o Hospital Universitário Agostino Gemelli Erex, em Roma, a primeira bandeira tricolor no ranking 2024 dos melhores hospitais do mundo. elaborado pela revista “Newsweek” (anualmente a partir de 2019), em colaboração com “Statista”. A segunda presença italiana é o Hospital Metropolitano Niguarda de Milão, no 52º lugar. Este ano, lemos na introdução do ranking que a lista inclui dados de 2.400 hospitais em 30 países, incluindo Itália. Os dados são organizados por país, mas é publicado um ranking dos 250 melhores hospitais, uma lista que destaca os “Top 10” que se destacam particularmente “em termos de uso emocionante da inteligência artificial para avançar nas descobertas médicas”, explicam os promotores.

Classificação

Este belo país permanece fora do limitado Olimpo das melhores instalações de saúde, que coloca a Clínica Mayo em Rochester classificada em primeiro lugar. O pódio veio do exterior: Cleveland Clinic (EUA) ficou em segundo lugar, e Toronto General – University Health Network ficou em terceiro, seguido por: Johns Hopkins Hospital (EUA), Massachusetts General Hospital (EUA). A primeira organização europeia encontrada em sexto lugar é a alemã Charité – Universitätsmedizin em Berlim. Sucessora: Universidade Karolinska (Estocolmo, Suécia); AP-HP – Hospital Universitário Pitie-Salpetriere (Paris, França); Centro Médico Sheba (Ramat Gan, Israel); Completando o top ten está o Universitätsspital Zürich (Zurique, Suíça).

Estreitando o foco para a Itália, o terceiro lugar nacional e 57º no mundo é o Irccs Hospital San Raffaele – Grupo San Donato (Milão), e o quarto (e 65º no mundo) é o Instituto Clínico Humanitas em Rozzano, nos arredores de Milão; O quinto lugar (66º no mundo) é o Hospital Policlinico Sant'Orsola Malpighi, em Bolonha.

No ranking mundial, para conhecer outras estruturas italianas depois destas cinco, é preciso ultrapassar os 100: no 103º lugar a nível mundial está a Realidade de Veneza, e o Hospital Universitário Integrado de Verona (6º italiano), nos 117º e 118º lugares respectivamente. Policlinico San Matteo em Pavia (7º hospital na Itália) e Hospital Pádua (8º na Itália). Depois, há a nona realidade italiana, número 135 do ranking mundial, que é o Hospital Papa Giovanni XXIII de Bérgamo. A décima é a Unidade Hospitalar Molinet – Aou Città della Salute e della Scienza em Torino (classificada em 165º lugar no mundo).

Finalmente, a lista dos 150 melhores hospitais do mundo, no número 187, inclui o Hospital Universitário Careggi em Florença (11º italiano); Em 202º lugar está o Spedali Civili de Brescia (12º na Itália); no Hospital Universitário Sant'Andrea 211, em Roma (13º na Itália); Em 215 Irccs Arcispedale Santa Maria Nuova de Reggio Emilia (Italiano XIV). Por último, vale a pena notar que os 10 principais estabelecimentos de saúde italianos que aparecem no ranking – com exceção do Gemelli em Roma – estão todos localizados no norte (metade deles na Lombardia).

“Há poucas decisões mais importantes do que escolher o hospital certo”, escreveu a editora-chefe global da Newsweek, Nancy Cooper, na sua introdução à primeira lista. O texto também explica como as classificações são criadas: a pontuação de cada hospital é baseada em uma pesquisa on-line realizada entre mais de 85 mil especialistas médicos e em dados públicos de pesquisas pós-tratamento sobre a satisfação geral dos pacientes. A pontuação também leva em consideração critérios como limpeza, relação médico-paciente, além de uma pesquisa realizada pela Statista sobre o uso de medidas de resultados relatados pelo paciente (PROMs) pelos hospitais, que são questionários padronizados que os pacientes preenchem para avaliar sua experiência. e resultados.

“Como há tanto em jogo para as pessoas e organizações, dados confiáveis ​​são críticos”, conclui Cooper. “As classificações da Newsweek-Statista fornecem informações importantes para pacientes, famílias e líderes de saúde que buscam vislumbres de uma indústria que gerará US$ 4,24 trilhões em todo o mundo. em 2024”. “.