previsão do tempo. O mau tempo aguarda a Europa nos segundos dez dias de junho. Vídeo «Tempo 3B

tempo de leitura

1 minuto e 7 segundos

Contrastes térmicos muito brilhantes de 10

Uma fase caracterizada pela troca de calor ao longo dos meridianos está prestes a começar, Levando a fortes contrastes térmicos na Europa. A zona fronteiriça entre duas massas de ar com características diferentes estender-se-á desde o leste de Espanha até ao sudeste de França, Áustria, Suíça, Eslováquia e Hungria, e incluirá também o norte de Itália a partir do final da semana. Também são esperadas fortes chuvas nesta área.

O ar polar relativamente frio afetará muitos países do norte Desta linha divisória imaginária, com um clima invulgarmente frio para este período. Por outro lado, as áreas ao sul terão um clima mais quente. Neste contexto, as temperaturas também estarão abaixo da média no norte, enquanto o centro e o sul da Itália terão um clima mais quente. Em particular, o anticiclone no Norte de África será mais activo no sul e sudeste da Europa, onde o calor poderá não só ser intenso, mas também duradouro.

Este tipo de padrão que afetará os primeiros 10 dias de junho apresentará eventos climáticos extremos simultâneos no Hemisfério Norte, trazendo um clima mais frio também para o leste dos Estados Unidos e nordeste da Ásia, enquanto um clima mais quente ocorrerá entre o leste do Canadá, a Groenlândia, a Europa Oriental e o oeste da Rússia. .

Siga 3BMeteo no TikTok