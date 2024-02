Português está sob investigação

Em Liga Profissional Saudita O caso explode Ronaldo. Domingo, 25 de fevereiro, às Estádio Rei Fahd O campeonato foi realizado em Riade Al-Shabaab E Al-Nasser, o time visitante venceu por 2-3. O gesto de Cristiano Ronaldo Ele não passou despercebido após o gol de pênalti Federação Saudita de Futebol Um inquérito disciplinar foi instaurado contra ele.

Outro caso de Ronaldo surgiu na Arábia Saudita

O gesto do homem foi polêmico Português Depois de marcar um pênalti durante a vigésima primeira rodada da Saudi Pro League. Torcida da casa depois de Cristiano Ronaldo Ele marcou um gol improvisado de 0 a 1 aos 21 minutos de jogo, estimulando o ex-jogador da Juventus. A torcida da casa, aliás, começou a gritar para o camisa sete visitante, elogiando Lionel Messi. A rivalidade, entre dois, existe há anos em campo entre jogadores, mas também entre muitos torcedores dos dois campeões.

CR7 Ele imediatamente respondeuAl-Shabaab. lá Federação Saudita de Futebol abriu um inquérito disciplinar queAl-Nasser Uma permissão.

Números de CR7 nesta temporada

Mesmo na velhice, cristão Ronaldo Continua a ser um fator em todos os jogos. Avançar Al-NasserO Português Até este ponto da temporada tem Marcado Marcou 22 gols e 9 assistências Em 20 jogos no campeonato. Uma possível desclassificação pode ser decisiva para a pista saudita Prof. Liga de Al-NasserAtualmente em segundo lugar com -5 Do Al-HilalO que está ausente é dado cristão Ronaldo afetar muito a economia do ataque amarelo azul.

Contribuição do agressor Português Também foi visto Liga dos Campeões da AFCOnde Al-Nasser Derrotou e chegou às quartas de final Al Feiha Na viagem de ida e volta. Em ambos os desafios, cristão Ronaldo Ele marcou pelo menos um gol, incluindo uma decisão de 0 a 1 no jogo de ida.