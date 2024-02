Portugal-Itália Sub-19, onde pode ver na TV

Attard (Malta) – No Estádio Centenário em Al-AttarItália Sub-19 Do treinador Selos Enfrenta os seus pares em Portugal Melheiro A partida é válida pelo segundo dia de grupo A Subordinar Europeus Da categoria. A partida está marcada para começar às 18h e será visível gratuitamente no RaiSport.

Portugal-Itália Sub19, partida válida pela segunda jornada do Grupo A da fase de grupos do Europeu de Malta, está marcada para as 18h00 no Estádio Centenário de Attard e estará visível na RaiSport (canal Sky 227 e canal digital terrestre 58) e transmissão ao vivo. No RaiPlay e UefaTv.

Portugal-Itália Sub19 Será transmitido ao vivo pela TV, de forma exclusiva e gratuita na RaiSport.

Correspondência entre Portugal e Itália Sub-19válido pela segunda jornada do Grupo A do Campeonato da Europa, e ficará visível através de transmissão em direto Na RaiPlay e na Uefa TV, há duas opções: basta acessar o site ou baixar o aplicativo em qualquer dispositivo móvel, em ambos os casos gratuitamente.

para'Itália Sub-19 Do treinador Selos Ele estreou com uma vitória neste Europeus Contra o anfitrião Malta (4-0). Portugal também recuperou do sucesso, mas menos equilibrado: perdeu por 2-0 frente à Polónia Gaby E Sequeira. Ambos estão em primeiro lugar: quem vencer está classificado.

