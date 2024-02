Por meio de assalto a joalheria

Tiros, gritos desesperados de socorro, filho do dono de uma joalheria atingido no rosto com a coronha de uma arma (de festim) e os ladrões fugindo em patinetes. Contido na foto – filmada por um transeunte e posteriormente compartilhada Social – Na sexta-feira, 23 de fevereiro, às 19h, o centro de Brescia viveu minutos de terror através do X Giornate. A joalheria “I Gioielli di Rossana” acabou na mira de dois criminosos: não um ataque noturno, mas um assalto à mão armada, quando ainda havia muita gente nas ruas do centro.

Os dois homens, vestidos de preto e com máscaras faciais, entraram na loja e, após ameaçarem o proprietário, enfiaram as joias e os relógios na vitrine em dois grandes sacos. O piloto Aqueles que entregam comida em sua casa. O filho do dono da loja (44 anos) tentou devolver a mercadoria roubada: foi atingido no rosto por uma arma e derrubado por um dos dois criminosos. A dupla também disparou alguns tiros antes de fugir em uma scooter em direção à Piazza della Loggia.

Um assalto de sonho rendeu aos dois assaltantes cerca de 300 mil euros. Ao soar o alarme, intervieram no local uma ambulância e uma viatura médica, bem como os Carabinieri da Companhia de Brescia e a Unidade de Investigação Científica do Comando Provincial. Felizmente, o homem de 44 anos escapou em estado de choque e ferimentos leves e foi tratado por médicos no local.