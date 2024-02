para Santiago pela rota portuguesa | MontanhaBlogMountainBlog

Em Santarém, o percurso principal do Caminho Português divide-se, dando ao peregrino a oportunidade de fazer um desvio e chegar em quatro passos a Fátima, o santuário construído no local onde terão aparecido três pastorinhos.

Existem dois percursos alternativos que divergem do itinerário principal para continuar pelo mar e pelas praias. Uma vez no Porto, o viajante pode continuar a viagem na variação da Senda Littoral, que percorre a costa até terminar em território espanhol em Redondela: este percurso de 194 quilómetros é recomendado para quem prefere caminhar descalço. Na costa para o mar; Para quem gosta do ambiente das dunas e da sua flora específica; Para quem aprecia a costa acidentada das Rias Baixas, as falésias, as praias, a densa vegetação e o mar compõem a paisagem característica da Galiza. Embora a Variante Espirituale em terras galegas seja uma viagem curta – são duas etapas – mas altamente recomendada, inclui também um passeio de barco, permitindo refazer o percurso marítimo e fluvial realizado pelo corpo do Apóstolo Tiago. A tradução chama-se Jacobia.

A sexta edição atualizada do guia contém todas as informações que você precisa para pegar a estrada: como se preparar, o que colocar na bolsa, quando sair, descrição da rota, mapas detalhados, elevações, diferenças de elevação, hospitalidade e lugares a não perder. Isso inclui variações adequadas para bicicletas. Ainda, na secção “Degustações de Caminhada”, recomendações e propostas temáticas para dividir o percurso de acordo com o tempo que tem disponível: quinze, catorze, onze, cinco ou quatro dias.

Publicado guia “O Caminho Português de Santiago” Editora Terre di Mezzo.

professores

Giovanni Caprioli, nascido em Brescia, vive em Roma como editor multimídia e consultor de autopublicação. Além da rota portuguesa, percorreu a rota francesa para Santiago e Finisterra e a rota do norte.

Luciano Calgary Ele percorreu muitas rotas diferentes até Santiago. Com a Terre de Mezzo Editore publicou La Rota Vicentina, Do Santiago Caminho do Norte e o Guia do Caminho de Santiago para Todos. Ele também foi o autor de La Via Francigena de Sisa a Lucas. Para este guia cuidou dos níveis Senta Littoral e Variante Espritual.

Irina Bessie, vive e trabalha como editor em Milão. Já percorreu muitas vezes o Caminho de Santiago, especialmente em francês e português. Ela tem uma paixão por montanhas.