Os problemas económicos de Portugal – The Post

Apesar dos cortes e das medidas de austeridade, o país não está a recuperar e poderá necessitar de um novo empréstimo internacional

Mais de um ano depois do plano de resgate económico de 78 mil milhões de euros concedido pela União Europeia e pelo Fundo Monetário Internacional, a economia de Portugal ainda sofre de muitos problemas, escreve o jornal. Spiegel em Artigo longo. Portugal foi um dos países menos relutantes em aceitar as medidas de austeridade e os cortes severos impostos pela comunidade internacional para evitar o incumprimento. Contudo, estes esforços não estimularam a economia até agora e o futuro do país não parece bom.

Embora a chamada “Troika” (a União Europeia, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Central Europeu) alegue ter grande confiança na recuperação do país e no crescimento económico futuro, Spiegel Ele escreve que, para os mercados financeiros, ainda existe uma probabilidade de 71 por cento de Portugal ir à falência nos próximos cinco anos, como evidenciado pelo tamanho dos prémios de seguro do país. Swaps de inadimplência de crédito (derivados de crédito) sobre obrigações portuguesas. Isso nos lembra o próprio Deutsche Bank SpiegelJá disse que em breve o sector privado também terá de fazer a sua parte e abdicar de algum crédito, como já aconteceu na Grécia, para evitar a falência em Portugal.

Os 78 mil milhões de euros oferecidos pela comunidade internacional durarão até Setembro de 2013, e não se sabe o que acontecerá depois disso. Depois de o PIB de Portugal ter diminuído significativamente em 2009 (-2,51 por cento), o país voltou a crescer lentamente em 2010 (+1,39 por cento). Mas em 2011 regressou a recessão, a pior desde 1975. O PIB só melhorou no último trimestre de 2011. Ele vai descer Em 1,3%, após um decréscimo de 0,6% no trimestre anterior, face a um decréscimo total estimado durante o ano de 2011 em nada menos que 3%.

Para dar um exemplo concreto, foram vendidos em Portugal menos 30 por cento de automóveis no ano passado do que em 2010. Ao mesmo tempo, o desemprego aumentou significativamente: no último trimestre de 2011. Superou 14 por cento, elevando a taxa global em 2011 para 12,7 por cento (no final de 2010 estava estagnada em 11,1 por cento). As coisas não vão melhorar em 2012: de acordo com estimativas do governo, as taxas de desemprego subirão novamente para 13,4% e, esperançosamente, cairão novamente em 2013.

Há também o problema do chamado “contágio financeiro”, ou seja, das repercussões no mercado financeiro para Portugal em caso de falência da Grécia. Recentemente, de facto, as taxas de juro das obrigações portuguesas Eles cresceram E até 17% no final de Janeiro, quando a Grécia parecia cada vez mais encaminhada para a falência. Depois caiu nas semanas seguintes para 12%, mas começou a subir novamente na segunda-feira.

Esta situação económica levou muitos portugueses, incluindo muitos jovens, a emigrar, especialmente para ex-colónias. Cerca de 330 mil portugueses vivem agora no Brasil, em comparação com 277 mil portugueses em 2010. Mas 200 mil portugueses vivem agora permanentemente em Moçambique e Angola, onde trabalham principalmente em minas e estaleiros de construção. Em 2009, 24 mil portugueses mudaram-se para Angola. Em 2006 existiam apenas 156 imigrantes portugueses.

Há poucos dias, António Seguro, o novo líder do Partido Socialista Português, de centro-esquerda, disse que Portugal precisaria de mais um ano para atingir as metas impostas pela comunidade internacional. Segundo Seguro, as medidas de austeridade estão a destruir a tradicional coesão social dos portugueses, que aliás saíram várias vezes recentemente às ruas para protestar (no dia 11 de Fevereiro houve Ótima demonstração Contra cortes e austeridade) e foi Já anunciado Outra greve geral em 22 de março.

Embora ele escreva SpiegelPortugal continua a ser um país com custos laborais bastante baixos e muitas empresas estrangeiras (especialmente as alemãs) decidiram parar de investir no país para se mudarem para locais mais baratos como a Europa de Leste e a Ásia. Além disso, Portugal continua a ser um país onde as suas importações são certamente superiores às suas exportações, que por sua vez são prejudicadas porque 80% delas são direcionadas para uma região em crise como a União Europeia.

Em suma, apesar das medidas de austeridade rapidamente aceites pelo governo português, Portugal ainda parece longe de regressar ao crescimento e à “normalidade”. Enquanto ele escreve SpiegelA este ritmo, Portugal não recuperará a confiança dos mercados financeiros antes de 2015, se não em 2016. Isto significa que a UE e o FMI, para inverter esta tendência, terão de conceder ao país outro empréstimo, nada menos. Mais de 25 mil milhões de euros, segundo as estimativas mais conservadoras.

Na foto: Carnaval de Ovar em Portugal (AP/Paulo Duarte)

Continuar postando