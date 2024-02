Os Evangelhos Colocam a Ciência à Prova, novo livro de Marco Fasol

Volume “Jesus de Nazaré, uma história verdadeira?” É um texto em que a fé no espírito crítico é testada em documentos antigos, que nasceram com o Iluminismo e desde então se espalharam por todos os tempos e lugares. A pesquisa analisa a morfologia e a estrutura das fontes históricas, e a sequência dos acontecimentos narrados, para demonstrar a inconsistência das hipóteses mitológicas e críticas.

Um antídoto para a fé. Este é antes de tudo o objetivo do livro “Jesus de Nazaré, uma história verdadeira? Os Evangelhos testam a ciência.”eu Marco Fasol, publicado pela Ares. “Sem critérios racionais de distinção, qualquer fé torna-se sentimentalismo efêmero, ou pior, fanatismo e superstição”, escreve o autor, porque “a pesquisa histórica em si é um sinal claro de fé nos Evangelhos, caso contrário não nos preocuparíamos com ela. ” Nesse sentido, a pesquisa racional e, portanto, científica, torna-se fundamental para discussão com ateus, céticos ou agnósticos.

Efeitos sublimes

O primeiro elemento essencial é a análise das estruturas lexicais e gramaticais de derivação hebraica ou aramaica, que podem ser descobertas no texto grego dos Evangelhos. “Os textos – escreve Vasol – preservam literalmente este estilo aramaico original da pregação de Jesus”. Fator essencial da ciência histórica, distingue indiscutivelmente os Evangelhos canônicos dos Evangelhos apócrifos, que não contêm elementos aramaicos. Talvez as palavras aramaicas mais importantes sejam a súplica com que Jesus se dirigiu ao Pai e o chamou de Pai. “Ninguém, na vasta herança de orações litúrgicas e privadas do Judaísmo do primeiro milênio, ousou voltar-se para Deus com a confiança do filho a quem ele chamava de Pai”. Porém, não aparecem apenas palavras, mas também algumas construções típicas das línguas semíticas, como paralelos antitéticos, também presentes no Pai Nosso: “Não nos deixes cair em tentação // mas livra-nos do mal”. O pedido é único: libertação do mal, mas expresso em dois termos contraditórios, para que fique facilmente gravado na memória. O mesmo se aplica às chamadas construções teológicas, isto é, aquela estrutura linguística que expressa a ação divina sem mencionar diretamente o nome de Deus. Finalmente, o uso de provérbios, que é completamente novo em toda a literatura judaica antiga.

Ouça a entrevista com Marco Fasol

Ressurreição

O critério para a sequência narrativa gira em torno da ressurreição de Jesus Cristo, instando o leitor a se separar da completa confusão em que caíram os discípulos após a crucificação, acontecimento histórico que não teria deixado espaço, por exemplo, para o martírio de muitos daqueles que estavam morrendo. Testemunhar – este é o ponto – o evento que aconteceu imediatamente depois. Isto é, a ressurreição. “O historiador deve explicar como uma revolução moral tão horrível poderia ter sido possível. Até então, em todas as civilizações antigas, através de guerras e exércitos, prevalecia a lei moral do mais forte. A crucificação, escreve o autor, foi a aplicação severa desta lei e o “O que está claro é que a Cruz estava eternamente perdida. Se você apagar a Ressurreição da história, você simplesmente não conseguirá entender como a maior revolução moral da história surgiu desta derrota. Sem os encontros com o Ressuscitado.” O texto também refutou a hipótese da alucinação que, dados os números, deveria ter envolvido centenas de testemunhas, enquanto a literatura clínica em neuropsiquiatria não conhece nenhum exemplo de alucinações em massa. Estas são sempre doenças individuais.

Amor revolucionário

Outros capítulos do livro são então dedicados ao Sudário, que é definido como um “evangelho científico”, aos Evangelhos apócrifos e às fontes históricas não-cristãs sobre Jesus, em particular o testemunho de Josefo Flavianum, no Livro XVIII das Antiguidades Judaicas. Marco Fasol dedica a última parte do livro à revolução moral provocada por Jesus. “Para a civilização greco-romana, a grandeza do homem foi conquistada através das suas virtudes, entre as quais estavam a sabedoria, a prudência, a moderação e a justiça, mas – como ele explica – não o amor misericordioso e abnegado.” O amor que, ao longo dos séculos, deu plena dignidade às mulheres, através da personagem de Maria, e, por exemplo, às mulheres que testemunharam a Ressurreição. O amor definido como “agapek” favoreceu o respeito à infância, a eliminação da escravidão e o cuidado dos doentes. O autor conclui que “só com o novo conceito de amor doado é que se coloca ao serviço dos mais fracos e frágeis. Os primeiros hospitais foram abertos a todas as classes sociais nascidas no Ocidente.