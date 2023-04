Oliveira e volta a Austin sob aplausos: “Estou satisfeito” | Paixão pela Fórmula – MotoGP

grande retorno

A expectativa era grande para voltar ao caminho Miguel Oliveira Para o Grande Prêmio dos Estados Unidos, o português foi forçado a perder a segunda rodada da temporada na Argentina devido a uma lesão após uma colisão com Marc Márquez em seu GP caseiro em Portimão. O piloto da RNF Team não decepcionou durante o sprint e, acima de tudo, a própria corrida no circuito texano de Austin.

5º lugar por aplausos

Aliás, em ambas as corridas, Oliveira terminou nos pontos: quando cruzou a linha de chegada na Itália na noite de sábado em oitavo lugar, o número 88 cruzou-se vinte e quatro horas depois, ainda sob a bandeira quadriculada. quinta etapa, atrás de Maverick Viñales. Portanto, um resultado satisfatório para o piloto de 28 anos, e em uma corrida cheia de quedas, nem deixou o atual campeão mundial Francesco Bagnaia para trás.

satisfeito

alcançado através de Sky Sports MotoGP No final do GP, o português comentou o seu desempenho da seguinte forma: “Eu sou Muito feliz por conseguir este quinto lugarEm um circuito, não é um dos meus favoritos – Ele declarou – É difícil ser competitivo aqui. Fiquei muito perto de Maverick e nas duas últimas voltas estava no controle indo para os pontos. É um bom retorno e estou feliz com o trabalho que fizemos”.

medos passados

Não é uma prestação fácil, portanto, não só pelo tipo de pista, mas também pelas condições perfeitas para o piloto português que ainda se debate com dores nas pernas: “eu estava fisicamente destruído – ele adicionou – Minha perna estava doendo, mas fizemos uma pequena mudança na posição de pilotagem que me ajudou a economizar energia. Eu era competitivo atrás de Maverick, exceto pelas saídas de canto lentas, onde ele costumava controlar seus movimentos. É nessa área que quero trabalhar para melhorar porque não nos ajuda a preparar para as ultrapassagens e temos de correr alguns riscos. Ele foi rápido em alguns pontos da pista, mas posso ficar satisfeito. Lutei muito aqui no ano passado e antes de vir para cá também estava muito preocupado com a lesão. eu estava com um pouco de medoMas quando subi na moto passaram por mim”.