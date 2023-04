Mattarella pede UE: ‘regras pré-históricas sobre migrantes’ – Política

“Ética pré-histórica”. Sergio Mattarella A União Europeia não poderia ter sido mais clara sobre como lidar com a emergência migratória de forma coordenada.. Ele o fez de Varsóvia, um país como a Itália que luta com ondas de entradas ilegais que preocupam o governo e assustam a opinião pública. À medida que a Bielorrússia flui ciclicamente para o território polonês. O Presidente, no seu apelo ao dia 27, faz particular referência ao famoso Acordo de Dublin que regula a chamada “primeira recepção”. Um dinossauro legislativo está fora do tempo: lembre-se que as proporções dessa migração em massa eram inimagináveis, mesmo concebidas no final dos anos 80. Há algum tempo, o chefe de Estado se dedica à reforma do acordo, mas hoje em Varsóvia viu uma total coerência de pontos de vista que o levou a aumentar o tom: “O que está acontecendo na frente dos fluxos migratórios. A votação não é só na Itália, mas como um problema da União Europeia, o problema deve ser enfrentado em conjunto, porque a União Europeia com ação concertada “Isso pode ser feito. Agora precisamos de uma nova política de asilo para quebrar as regras pré-históricas, “, revelou. Depois de uma conversa muito longa com o presidente polonês Duda.

Migrantes, Mattarella: ‘A UE deve ir além das normas pré-históricas’





Quem esperava o significado da conversa: “A Itália está fazendo grandes esforços na imigração, também temos esse problema. Esperamos mais apoio da Comissão Européia, mais compreensão e esforços mais decisivos da União Européia”, fala em pleno acordo com as posições italianas. As palavras de Mattarella, embora alinhadas com sua linha de pensamento, agradaram à centro-direita que hoje lançará duras medidas no parlamento para abolir o instrumento de “proteção especial”. “Espero que entre Bruxelas, Berlim e Paris passemos das palavras aos atos”, respondeu Matteo Salvini aos que lhe perguntaram sua opinião sobre as palavras do presidente. Tommaso Fotti, chefe do grupo de irmãos italianos presentes na sala, foi mais. Obviamente: “Agora o que o Partido Democrata e toda a esquerda vão dizer, agora o chefe de estado apontou com razão, dentro dos limites de suas prerrogativas,

Esse problema grave?”. Depois da colchete migratória, o ponto alto da conversa com o presidente Duda foi a guerra na Ucrânia e o fato de que o compromisso militar do Ocidente não deve ser fragilizado neste momento. Após as recentes imagens e notícias sobre as atrocidades em curso na vizinha Ucrânia, o presidente usa comentários claros que expressam toda a sua raiva: “Usado na guerra pelas forças armadas russas Ficamos horrorizados com algum comportamento desumano e atacamos os alvos. infra-estruturas civis, de uma forma que torna a ocupação ainda mais brutal”, disse, provocando atos sangrentos de decapitação de prisioneiros e rumores de crianças sendo mortas no regimento de Wagner. Os combatentes semiprivados de Wagner também são extremamente perigosos no continente africano, dado quantas “tentativas de desestabilização” estão sendo feitas na África, começando pelo Sudão. O presidente explica. Portanto, o fio entre os migrantes, a guerra na Ucrânia e na Rússia está perigosamente conectado: é por isso que “uma maior unidade europeia” é mais importante hoje do que nunca. É por isso que a Itália “continuará a apoiar a Ucrânia de todos os pontos de vista”, começando pelos militares, “contra qualquer impulso imperialista causado por impulsos nacionalistas”.

Mattarella deposita uma coroa de flores na Capela do Soldado Desconhecido, Varsóvia