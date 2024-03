Obesidade: qual o limite de peso para se preocupar e por que é uma epidemia?

E a Dia Mundial da ObesidadeO Dia Mundial da Prevenção da Obesidade é comemorado todos os anos no dia 4 de março, mas qual será a situação em 2024? Os dados mais recentes úteis para obter uma imagem precisa são os do relatório de 2022 emitido pelo Escritório Regional Europeu da Organização Mundial de Saúde, que mostra que a obesidade e o excesso de peso estão agora entre as doenças mais comuns. É uma verdadeira epidemia, na verdade 59% dos adultos europeus estão infectados Infelizmente, o número também é elevado entre as crianças.