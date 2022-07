O que são e o que mudou

Nos últimos dois anos, o mundo teve que lidar com várias formas de Vírus corona e doença COVID-19: de delta a OmicronO vírus mudou, e com ele os efeitos da doença mudaram. Novo estudo revela diferenças importantes e sintomas Também encontrado em Ômícron 5.

Estudo da alternativa Covid

Para realizar a análise relevante é Estudo de Saúde Zoe: Mais de 60.000 testes foram analisados ​​em dois períodos completamente diferentes, confirmando que os sintomas da variante Omicron não são apenas febre e perda do olfato.

O primeiro grupo de pacientes testados remonta ao período entre 1º de junho e 27 de novembro de 2021, quando variável delta O mundo (incluindo a Itália) estava lidando com a chamada segunda onda.

Fonte da imagem: ANSA

Isolado para Covid-19

O segundo grupo, por outro lado, foi amostrado entre 20 de dezembro de 2021 e 17 de janeiro de 2022: o período em que a Itália se viu de joelhos devido aos novos rebeldes Variável Omícroncujos subgrupos ainda são a causa do aumento da infecção E De um grande número de mortes entre Não vacinado.

Novos sintomas do Omicron

Do estudo surgiram vários dados interessantes: o primeiro relacionado à frequência de internações. As chances de internação após infecção pela variante Omicron foram significativamente menores, assim como a persistência do vírus nos pacientes: 8,89 dias para Delta e 6,87 dias para Omicron.

Então os sintomas: se Febre E a perda do olfato Eles eram os “cavalos de trabalho” da variante Delta, e o mesmo não pode ser dito para o Omicron. Em média, menos de 20% dos pacientes se queixaram de perda de olfato e outros sintomas graves (incluindo também Dor de cabeça E a fadiga ocular) resultado sofrido de uma forma muito menor.

Independentemente do estado vacinal, existem dois tipos novos sintomas Prevalente na variante Omicron: Dor de garganta E a voz rouca.

A razão, de acordo com o Zoe Health Study, está na “localização” do vírus: o Omicron não está localizado no trato respiratório inferior e as chances de atacar órgãos e o sistema respiratório violentamente são menores.

Qual é o período de incubação e os sintomas?

Agora que a infecção aumentou, é útil conhecer os detalhes da variante Omicron 5 . o período de incubação – ou seja, quanto tempo leva entre a infecção pelo vírus até que os sintomas apareçam – geralmente 2-3 dias, mas com o Omicron 5 houve casos de pessoas com sintomas após duas semanas.

Quanto tempo você tem que lidar com os sintomas? Boas notícias nesta frente: com o Omicron 5 você pode Nega Mais rapidamente, em não mais de 5-7 dias De acordo com a pesquisa.

É também por isso que, apesar dos números crescentes, as comunidades científicas estão mais preocupadas com outras variáveis, assim Bacharel indiano 2,75 ou a subvariável renomeada o centauro.