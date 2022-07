Arte e ciência em exposição na Trienal de Milão

Bem-vindo de volta ao Renascimento! No Trienal Em Milão – até 11 de dezembro de 2022 – Arte e Ciência dialogam para explorar as fronteiras da pesquisa, experimentação e inovação, incluindo arquitetura e design. com o endereço Não identificado Não identificado. Introdução aos quebra-cabeçasE a O que não sabemos, não sabemosA exposição – que reúne exposições e projetos envolvendo 400 artistas, designers e arquitetos de mais de 40 países – convida-nos a refletir sobre o papel do homem no mundo e quais os limites que ainda tem de ultrapassar. Esta é a ideia básica: investigar o desconhecido e aceitar que devemos aprender a conviver com ele. Não perdendo a paixão de querer continuar a entender e conhecer.

A 23ª Exposição Internacional, na Trienal (a instituição histórica completará 100 anos em 2023) em Milão, quer avaliar o que resta a ser descoberto nas áreas que já estamos investigando: da gravidade, à profundidade do universo à matéria escura, do fundo dos oceanos à origem do nosso pensamento e psique. “Acima de tudo, é importante pensar sobre o que sabemos que não sabemos”, explica Ersilia Vodeau, astrofísica e diretora de diversidade da ESA e curadora da exposição de identidade. desconhecido desconhecido. “Temos que nos acostumar a viver com o segredo do que não sabemos. E ao mesmo tempo continuar tentando revelá-lo. O que significa que você continua tentando entender e saber. Não devemos entrar em conflito com o que não sabemos. conhecer.”

Arte Científica. exibição desconhecido ignorante É uma espécie de câmara de maravilhas com obras de arte e protótipos de objetos astronômicos, vídeos explicativos de aventuras espaciais e restos de meteoritos alternativos. Para abrir as diferentes seções, uma placa de 1660 onde vemos pela primeira vez a Via Láctea é ilustrada pelo trabalho de Alicia Quad, que coloca 24 frascos em uma tela contendo os elementos químicos na base de nossa anatomia. Você também pode visualizar documentos científicos (que podem parecer pinturas de arte contemporânea), como imagens processadas por um sistema de imagem de vanguarda nos contando sobre a vida de nossas células, bem como vídeos no mapa de conexão neural de Drosophila barriga pretaDrosophila, um documento destinado a ajudar a dar novas ideias ao cérebro. READ Aqui está o melhor café da manhã para comer

O objetivo de Gaia (foto) é criar um mapa multidimensional completo da Via Láctea. Ele conterá a localização, velocidade, direção do movimento, brilho, temperatura e composição de quase dois bilhões de objetos em nossa galáxia, que podem conter 400 bilhões. © Issa