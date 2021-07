O que aconteceu ao Banco Central Europeu depois de 10 de junho? Esta paz irreal está em nome da alternativa

Como a campanha de vacinação acelerou a reabertura da economia e garantiu um efeito reforçador do crescimento dos Estados Unidos, As atas das reuniões do Federal Reserve tornaram-se leitura obrigatória. É claro que o mercado reage com base na declaração oficial de Jerome Powell e na coletiva de imprensa no final da reunião, e então obtém informações quase diárias dos dados sem uma ordem específica para os vários membros do conselho. Mas são as atas que revelam os massacres nos bastidores. E acima de tudo, alinhamento no campo antes da síntese Após a votação que leva à decisão final.

Procure dentro deles por termos afunilar uma Reduzindo Fique obcecado, quase um jogo semana de quebra-cabeçaÉ uma corrida para calcular os prós e os contras que o mercado terá de enfrentar até a próxima reunião. Já no Banco Central Europeu, os juros nesse quesito sempre foram menores. Normalmente, as palavras que Christine Lagarde disse são suficientes para satisfazer a curiosidade e Ausência oficial de um risco real de um corte drástico ou anúncio de fechamento do Pepp está sobre a mesa A partir da discussão, qualquer instinto investigativo foi cortado pela raiz.

Não dessa vez. Porque depois de dar luz verde a mais um trimestre de compra de títulos em ritmo mais acelerado, sobretudo, o critério de consenso para a reavaliação da meta de inflação anunciado a seguir Revisão da políticaE a Ontem, mais de um analista se deu ao trabalho de ler a ata da reunião de 10 de junho. A narrativa parece ter mudado um pouco. O mais cuidadoso na avaliação das atas da Eurotower foi o analista do ING Carsten Brzeski, que não surpreendentemente recebeu o título em seu relatório de 9 de julho. fenda de volta, crack de volta. É difícil culpá-lo.

Na verdade, o Banco Central Europeu admite que há uma divisão clara lá Entre os que pretendem prosseguir com as compras, sobretudo sobre os correspondentes valores semanais de um máximo de 20 mil milhões de euros e os que de imediato propuseram uma redução mínima, quase simbólica das mesmas face à evolução global registada. Mais, Apesar do fato de que a visão da inflação transitória foi amplamente compartilhada, mais de um membro do conselho Ele expressou dúvidas e temores sobre a possibilidade de aumentos repassarem ao longo da cadeia de suprimentos, percentual bem menor do que no passado. Na verdade, alguns banqueiros têm defendido respeito Riscos potenciais não apenas no curto prazo, mas também no médio prazo.

Mas o mais interessante das actas das reuniões do BCE surge quando entramos na secção relativa ao programa de compras, cuja redução gradual foi pedida. Em nome da melhoria contínua das condições de financiamento e da recuperação econômica Ele argumentou decisivamente: Pepp era um programa de emergência com um prazo limitado. Nesse sentido, tem-se expressado preocupação com os possíveis efeitos colaterais de uma política expansionista demais para ser mantida por muito tempo. Isso porque pode levar a mudanças estruturais no setor empresarial e a uma realocação de recursos no mercado de trabalho. Além disso, a própria dinâmica dos preços imobiliários está se acelerando. Na verdade, os argumentos vêm diretamente das regras do jogo no Bundesbank.

Mas, à luz disso e em contraste com o clima de trégua absoluta que acabou de ser confirmado pela revisão da política, ING acha que o próximo quadro em 22 de julho pode ser mais interessante do que se pensava anteriormente. Principalmente por um motivo. De acordo com Karsten Brzeski, especificamente à luz desta fratura estrutural dentro da ripa, Christine Lagarde supostamente usou uma revisão dos critérios de avaliação das metas de inflação em modo de blitz.: O momento dessa intervenção, na verdade, foi lido por alguém como um ataque preventivo de pombas para afastar os falcões.

E a lógica é lógica: no nível do valor nominal, Aumentar a tolerância em relação à dinâmica de preços para 2% garante tempos de espera mais longos do Pepp, uma vez que a nova cota de destino tem um buffer em relação ao estouro Como transformar os 1,4% previstos pelo Banco Central Europeu para a zona do euro em 2023 em um apelo à continuidade do apoio por um período mais longo, embora em outra forma ou nome. Em suma, o Bundesbank e seus parceiros temem que Christine Lagarde e suas pombas apenas quisessem criar espaço para novas compras.

Não surpreendentemente, no dia seguinte ao envio das análises de políticas, As contas de mídia social do Bundesbank sentiram a necessidade de reafirmar graficamente a visão de Jens Weidmann também. Sobre o caso:



Fonte: Deutsche Bundesbank



A última frase diz tudo. Para mim, é importante que o BCE não siga de forma consciente e estratégica a política de overshooting ante 2%. Tradutor, o espaço para compras excessivas ou continuadas – pelo menos por enquanto – se esgotou. Mas o que aconteceu, de 10 de junho até hoje, para garantir o estabelecimento quase tácito de uma trégua entre falcões e pombos? Este gráfico mostra,



Fonte: Bloomberg



Explosão anômala de uma variável delta. Primeiro no mundo, depois com especial interesse na Europa. Algo que pode embaralhar completamente as cartas, apenas na frente do tabuleiro em 22 de julho.

São os fatos dessas horas que falam. Com exceção das Olimpíadas fechadas no Japão e aposta sem precedentes de Boris Johnson no Reino Unido, A Alemanha impôs restrições às chegadas de Portugal e Espanha, e a França exortou seus cidadãos a não irem de férias a esses dois países. Emmanuel Macron está considerando desfazer as medidas cautelares. Enquanto a própria Itália está contemplando novos protocolos de quarentena para aqueles que vêm do exterior. Mas o que causou sensação, embora em silêncio, foi a decisão do primeiro-ministro holandês, Mark Rutte. Quem não só anunciou, mas agiu: Reimposição imediata de restrições anti-Covid em todo o país devido ao spread variável Delta. Mas os números da Holanda falam por si nesta tabela de sequência:



Fonte: UBS / Nosso mundo em dados



Penúltima no ranking, a ilha continua feliz. Por que uma ação tão brutal e preventiva?

E então, por que ING, um holandês como Mark Rutte, estava tão ansioso para examinar os possíveis resultados contidos nas atas de reunião do BCE? Um aliado que costuma atuar como braço armado do banco alemão em fóruns oficiais teme que, desta vez, talvez também graças à votação legislativa de 26 de setembro na Alemanha, Jens Weidmann está pronto para a divisão oficial em nome do provérbio Já é suficiente? Mas outra pergunta: O que impediu os falcões de virar Revisão da política Acabei de acertar contas de compensaçãoNo segundo tempo da partida do dia 10 de junho? Na zona do euro, talvez, as condições para um evento de crédito teriam sido criadas, que é tão perigoso e sistemático que impõe uma trégua armada e um início intermediário exorbitante para uma variante delta como altolà al diminuindo Quem compra?

À luz desses minutos, os avisos contínuos de Mario Draghi sobre a epidemia e Alerta de Andrea Enria sobre o sistema bancário europeu e sua exposição excessiva a derivativos e empréstimos alavancados assumir recursos diferentes. e irritante. Especialmente porque este gráfico final,



Fonte: Goldman Sachs / Ohm



Mostra como, mesmo no exterior, a variável delta está aos poucos monopolizando o debate, tanto que levou o Goldman Sachs a analisar seu potencial de prejudicar a recuperação econômica. E apenas em 9 de julho, Mary Daly, a poderosa chefe do Federal Reserve Bank de San Francisco, falou claramente em uma entrevista com tempos financeiros A partir de Variável Delta como uma preocupação real para a inclinação negativa das perspectivas de crescimento global. Na verdade, levante as mãos antes de outro adiamento da resolução gradual. Cuidado com o verão, pode ser um pouco menos sonolento e calmo do que o normal nos mercados. e se transforma em verão severo cantar por Banarama.