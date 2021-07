Eles atacam contas correntes, adulterando a segurança de nossos computadores

Não há limite para o que os golpistas podem enfrentar para atingir o alvo pretendido. fraude.

Nos últimos meses, truques que ocorrem online. O esclarecimento é obrigatório porque vai para Compreendo Uma espécie de engano, dadas as circunstâncias em que vivemos há um ano e meio, circunstâncias que de alguma forma expandiram a rede daqueles que agem com a intenção de enganar. O a teia Agora está constantemente e quase sempre lotado partida Tentativas de roubo de informações pessoais, mas também de dinheiro, especialmente do infeliz de plantão.

Serviços DigitalPrincipalmente no que se refere ao setor bancário, eles entendem o futuro. tenha em mente o anterior Várias restrições e proibições decidem considerar a premissa de administrar tudo de forma diferente. Como resultado, muitas pessoas abordaram o setor bancário por meio de Banking Home Por exemplo, resultando em novos produtos truques E novos golpes começaram a caracterizar a dinâmica da web e não isso.

Trapaça: um jogo de ladrões furtivos contra vítimas inocentes

Giuseppe Virgilletto, chefe do banco digital do First National Bank (FNB), recentemente esclareceu que seus golpes recentes truques Em suma, eles se tornaram um pouco mais complexos. De acordo com as últimas reclamações recebidas, não temos mais um golpe simples Link Pedidos vagos, na verdade, para entrar em nosso próprio Banking Home Colocamos nosso dinheiro nas mãos do fraudador.

Hoje é possivel está sendo Combater empresas falsas que entram em contato com novos clientes com a intenção de proteger seus computadores de ataques golpistas de todo tipo. Mas os verdadeiros golpistas são os comerciantes que procuram isso sabotagem / sabotagem Algumas das configurações do seu computador. Neste ponto, sob o pretexto de protegê-lo de ameaças e tentativas de fraude, eles garantirão o acesso aos dados mais confidenciais e pessoais rastreie-o, uma palavra Giuseppe Virgilletto. O que fazer, então, é ser cuidadoso e seguir algumas regras simples.

Como prevenir fraude bancária

Tome cuidado Pelas ligações que podem nos parecer lados, por empresas que não convencem nada, pelo que falam de si mesmas. Verifique se o software antivírus instalado em nosso site está funcionando o computador E tenha cuidado com qualquer tentativa de pedir senhas ou códigos de segurança. Mantenha suas informações privadas: nunca divulgue informações confidenciais, como nome de usuário, senha, detalhes do cartão e PIN. Não compartilhe OTP em nenhuma circunstância

Poucas regras que deveriam Elimine golpistas predatórios implacáveis.