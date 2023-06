O primeiro chute de Moncada veio do PSG

O Milan está começando a procurar reforços para Stefano Pioli. Uma vitória no mercado de transferências do PSG é possível.

Após a despedida chocante de Paulo Maldiniem casa Milão Agora é a hora de olhar com atenção para o futuro e os reforços que Stefano tem para oferecer pinos Seja mais competitivo e tenha sonhos maiores.

Primeiro tiro Moncada Nisso mercado de câmbio pode vir de PSG. Reportado por fichajes.netO Milão Seguindo de perto o jogador, não podemos descartar a fumaça branca no final. Vamos ver o que acontece nas próximas semanas e quais serão as escolhas dos rossoneri.

Mercado de transferências do Milan: golpe do PSG, ele é o primeiro prêmio de Moncada

O recado dos rossoneri foi claro: não haverá cortes e o objetivo é alcançar gols importantes. Para fazer isso, é claro, precisaremos de uma sessão de verão de alto nível e, acima de tudo, considerar o que foi feito na temporada passada. Por esse motivo, o objetivo é cometer o mínimo de erros possível Moncada Ele pode decidir forçar o caminho de volta sem acertar um soco para um jogador que ele seguiu de perto no Milanello por algum tempo.

Na verdade, de acordo com os últimos rumores, The Milão vai voltar Renato SanchezQuem deve sair de Portugal? PSG Durante esta sessão mercado de câmbio. O lusitano esteve mesmo a um passo de assinar com o clube italiano no ano passado, mas acabou por optar pelos parisienses. As coisas parecem ter mudado agora, então não podemos descartar sua vinda para o Milan.

Esta é uma compra absolutamente crítica e por isso a Moncada está pronta para acelerar para alcançar a tão esperada fumaça branca. Um reforço posicional num departamento que certamente tem mostrado muitas deficiências nesta temporada, principalmente nas reservas.

Mercado de Milão: Sanses para substituir Benassar?

Renato Sanchez Pode ser uma alternativa melhor Bennazar em casa Milão Apesar disso mercado de câmbio Os rossoneri estão prontos para receber Kamada. A experiência dos portugueses é certamente diferente da dos japoneses, pelo que teremos de esperar pelas próximas semanas para termos uma visão mais clara da situação.

Vamos ver o que vai acontecer e quais serão os resultados do jogador, chamado para tomar a decisão mais importante. PSG Ele não encontrou espaço, então este mercado de transferências lhe dará a oportunidade de reencontrar a continuidade necessária para dar um sólido salto de qualidade.