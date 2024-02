O português jura amor pelas cores rossoneri. detalhes

Leo Milan: O português jura pelo seu amor pelas cores rossoneri. Aqui está um resumo de seu futuro e do interesse do PSG

Reportado por calciomercato.comO Paris St. rato Rafael Leão Um ótimo substituto para a saída de Mbappé, mas só os portugueses pensam Milão.

lá Foram libertados 175 milhões de euros É o que melhor reflete a cota que os rivais têm de percorrer, mas a preferência do extremo rossonero é clara e ele a reiterou nas últimas horas: “Não poderia sair de Milão, me vejo aqui no futuro”. Além disso, o desejo do clube rossonero de continuar com os portugueses, que receberam uma camisa importante como a camisa 10.