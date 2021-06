O Ministério da Saúde diz que é proibido mantê-lo desta forma para evitar consequências graves عواقب

Dos hábitos alimentares de nosso país estão as conservas caseiras. Eles fazem todos os tipos. Infelizmente, seu preparo pode representar sérios riscos à saúde de quem o consome. Para nos avisar é o Ministério da Saúde que definiu Mandamentos sobre como as reservas funcionam Evite surpresas ruins. Por isso é proibido operar reservas dessa forma para evitar consequências graves, segundo o Ministério da Saúde.

As reservas são patrimônio cultural e culinário italiano. Não há família que não os prepare. Infelizmente, pode acontecer que, se as conservas não forem preparadas com as devidas precauções, podem prejudicar a saúde. Na verdade, na Itália, a cada ano ocorrem entre 20 e 30 casos de Botox. O mau preparo caseiro de enlatados é um dos principais motivos desse fenômeno negativo. Infelizmente, o protetor ocular pode ser apresentado em perfeitas condições. No entanto, esta conserva pode ser tóxica porque uma preparação segura não foi seguida. Daí as advertências estritas do Ministério da Saúde para preparar excelentes reservas e evitar envenenamento para nós e nossos filhos ou membros de nossas famílias.

A higiene da cozinha e das mãos é o primeiro aspecto essencial para fazer conservas caseiras. Todos os que preparam as conservas devem estar sempre limpos e esterilizados. Os utensílios e acessórios usados ​​na cozinha devem ser bem esterilizados. Entre os detergentes mais usados ​​está o alvejante. Para uma eficácia máxima, o alvejante deve ser diluído em água.

Os produtos selecionados para enlatamento devem ser bem enxaguados, especialmente se vierem diretamente de uma horta ou de cultivo. Eles devem então ser deixados submersos por pelo menos 1 minuto em água contendo bicarbonato de sódio para reduzir a presença de qualquer pesticida. Para cozinhar em conserva, é melhor escolher utensílios de aço inoxidável. Os Dez Mandamentos do Ministério recomendam evitar panelas de cobre ou alumínio. Utensílios e tampas devem ser cuidadosamente esterilizados.

Para fazer uma conserva ideal, você precisa escolher frutas e legumes da estação. As frutas e vegetais da estação são os mais nutritivos, pois são ricos em minerais e vitaminas. Para conservas, é melhor escolher potes de vidro. O vidro não absorve odores e pode ser facilmente lavado e reutilizado muitas vezes. Os frascos contendo conservas devem ser mantidos em um ambiente fresco, escuro e seco.

Para o preparo da conserva, vinagre, limão, sal ou açúcar devem ser usados ​​nas doses corretas, pois eliminam o risco do Botox. A pasteurização é necessária para conservar o produto por muito tempo. Para a pasteurização, os frascos fechados devem ser fervidos em água (100 graus).

O processo de fervura cria um vácuo dentro da jarra. Após a pasteurização, deve-se verificar se os frascos estão bem fechados. Uma última nota. O ministério alerta que carne ou peixe enlatado e não ácido, como o pesto, não pode ser produzido em casa. Só pode ser esterilizado por um processo industrial.

