O jornalista e crítico musical Ernesto Asante morreu de doença súbita. Ele tinha 66 anos

O jornalista morreu Ernesto Asante, um dos mais famosos críticos musicais italianos, compositor e apresentador de rádio e televisão. eu tinha tido 66 anos. Ele foi preso por A. Doença repentina Ontem à noite então foi aceito Clínica Umberto I em RomaOnde ele morreu no final da tarde de segunda-feira. Entre seus compromissos recentes, Festival de Sanremoque era um veterano de guerra de longa data. Nascido em Nápoles Em 12 de fevereiro de 1958, Asante iniciou sua atividade jornalística em 1977 em cooperação com Jornal diário dos trabalhadores. Em 1978 colaborou como crítico musical com posterEle continuou escrevendo para ele até 1984.

Em 1979 começou a escrever para RepúblicaOnde foi crítico musical e O editor-chefe e finalmente o repórter. Foi gerente da McLink e Kataweb e foi colaborador daEnciclopédia Italiana de Treccani Para entradas relacionadas à música popular. Assante tem colaborado com vários jornais semanais e mensais italianos e estrangeiros, incluindo Era, Expressar, Pedra rolando. Criou e foi responsável pela Música, Computer Valley, computadores, Internet e outros anexos da Repúblicapara. De 2003 a 2009 lecionou “Teoria e Tecnologia dos Novos Media” e depois “Análise das Linguagens Musicais”, na Faculdade de Ciências da Comunicação da Universidade La Sapienza de Roma.