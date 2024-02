O fim do mercado protegido da eletricidade aproxima-se: o que acontecerá a seguir?

Depois do gás, em breve será também a vez da eletricidade: está a acabar o mercado protegido e todas as informações que precisa de saber. Portanto, os cidadãos terão que decidir como se deslocar. Cenários e possibilidades.

Mais alguns meses e Mercado protegido de eletricidade Isso vai acabar. É uma questão de quantidade, simplesmente Já aconteceu com o gás Entre Novembro e Janeiro: Por um lado, as famílias vulneráveis ​​ainda verão potenciais Preços com desconto (com base numa série de requisitos), e por outro lado, todos os outros terão que se adaptar às novas regras. Mas o que muda para a luz?

A partir de 1º de julho de 2024 termina o mercado blindado de eletricidade: o que muda para as famílias?

Enquanto isso, vamos começar lembrando que Mercado protegido da luz Terminará em 1º de julho de 2024. De acordo com as últimas estimativas fornecidas, estamos falando de um público de 4 milhões e meio de usuários locais (Exceto os grupos vulneráveis, aos quais voltaremos mais tarde) que estão atualmente dentro do mercado protegido, de acordo com as normas e especificações vigentes.

Pois bem, a partir de julho tudo vai mudar e as famílias se verão diante de dois caminhos diferentes: o primeiro é esperado Acesso direto e imediato ao mercado livreCom a capacidade dos cidadãos de escolherem o que lhes convém de forma independente Fornecedor de energia Dependendo dos planos oferecidos pelas diferentes empresas; A segunda possibilidade, como aconteceu com o gás, É “não escolha”Ou pelo menos não imediatamente. Esse cenário inclui a entrada dessas famílias em… Um sistema transitório de proteção gradual durará mais 36 meses.

Qual é o sistema de transição: diferenças

Vejamos especificamente esta segunda possibilidade, mais “esperar para ver”, se quiser. Como ele explicou Areia, Empresa que Regula tarifas de energiaÉ um sistema projetado especificamente para gerenciar a transição de Mercado protegido para mercado livre. Sem preconceitos, vale ressaltar que isso é possível a qualquer momento Transição para o mercado livre. No entanto, é difícil prever a melhor opção dadas as constantes mudanças no custo da energia.

De qualquer forma, vamos entrar em detalhes, inicialmente sobre quem vai parar no sistema transitório O distribuidor será nomeado Com base em leilões já realizados regionalmente. Relativamente aos preços, as condições contratuais corresponderão às do OFERTAS DE PLACE (Preço grátis com condições de proteção equivalentes). Os vencedores dos leilões realizados no início do ano, cujos resultados foram anunciados no passado mês de Fevereiro, são: Enel e Hera. No site para Arera É possível exibir especificações regionais quanto à subdivisão por fornecedores (um para cada regional com possibilidade de fornecedores atenderem mais de um ao mesmo tempo) para um público. Potenciais contas de eletricidade que atingiriam transitórias.

Quem são os clientes vulneráveis ​​de eletricidade?

Embora como mencionado Sistema protegido Não existirá mais, Mesmo depois de 1º de julho Algumas famílias poderão continuar a desfrutar Sistema suportadoMas com condições e custos diferentes do que está acontecendo agora. Conforme descrito neste artigo são levados em consideração Clientes de eletricidade em risco Clientes locais que, em vez disso, têm Ele tem mais de 75 anosem Circunstâncias economicamente desfavorecidas (por exemplo, beneficiários de recompensas), são pessoas com deficiência nos termos do artigo 3.º da Lei 104/92 ou pagamento Condições graves de saúde Tal como exigir o uso de equipamento médico terapêutico alimentado eletricamente (ou se houver pessoas em tais circunstâncias). O mesmo se aplica a quem tem um utente num alojamento de emergência após eventos catastróficos ou numa ilha mais pequena e sem ligação.