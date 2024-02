O fim do campeonato português

Jogo Lisboa E Atlanta Eles cruzarão seus caminhos Liga Europa Mais uma vez nesta temporada, uma vitória do Bérgamo em Portugal e um empate na Itália, depois de se enfrentarem duas vezes na fase de grupos. Mas agora nasce algo novo Um problema comum de calendário.

Na verdade, se Atlanta se encontrar sobrecarregada pela recuperação do campeonato em relação ao seu calendárioentre No listado San Siro Quatro jogos em nove dias, o jogo está na mesma situação delicada. Na verdade, pratique Ruben Amorim tem o desafio de Primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal frente ao Benfica.

Calendário Sporting Atalanta – Soluções em exploração pela liga portuguesa

Enquanto dentro Liga Série A você pensa Mova o desafio entre Atlanta e BolonhaA mesma solução está a chegar a Portugal Desporto-FarenseO Dia do Campeonato foi marcado para 3 de março, dois dias antes do jogo de ida contra o Atlanta.

Outra opção, noticiada pela mídia portuguesa, é adiar Primeira mão da Taça de Portugal frente ao Benfica Desligado Quinta-feira, 29 de fevereiro. Mas nascido aqui Problema de ingressoAs vendas do Super Cup Challenge, destaque da Primera Liga, começaram com vários dias de antecedência.