O espetáculo baseado na história do Pequeno Príncipe volta aos cinemas

“Todos os adultos já foram crianças. Mas poucos se lembram disso”, escreveu Antoine de Saint-Exupéry numa das suas citações mais famosas. Desde 1943, ano da sua publicação, “O Pequeno Príncipe” tem feito sonhar as gerações futuras, com 19 milhões de pessoas. cópias vendidas só na Itália. Depois do sucesso da turnê de 2023, com número recorde de mais de 60 mil ingressos vendidos, o show ao vivo de Stefano Genovese e produzido por Razmataz Live se prepara para ser relançado em 2024. O show dedicado ao Pequeno Prince a partir de 1º de fevereiro de 2024, de fato, O espetáculo teatral está em turnê pela Itália: estreia no Teatro Sistina de Roma, depois passa por Ravenna (a partir de 15 de fevereiro), Torino, Nápoles, passando por Milão, Messina, Gênova e finalmente chegando a Reggio Calabria (onde o espetáculo será apresentado no Teatro Celia de 19 a 21 de abril): “Só se vê claramente com o coração, pois o essencial não pode ser visto com os olhos”, disse o sábio raposa do livro, pronunciando uma frase que rapidamente se tornou uma das frases mais famosas da literatura mundial. E assim, fiel à obra original (e com o objetivo de preservar sua poesia), Genovese optou por não deixar o papel narrativo para o palavras, mas sim dar vida à história através da imaginação, num delicado e maravilhoso equilíbrio entre a música contemporânea. Arte e arte circense. “O Pequeno Príncipe” de Antoine de Saint-Exupéry Antoine de Saint-Exupéry nasceu em Lyon, França, em 29 de junho de 1900. Serviu como piloto desde 1926, durante a Segunda Guerra Mundial, e foi convocado para a Força Aérea Francesa. . O seu avião desapareceu durante uma operação de reconhecimento pouco antes do fim do conflito, e a sua morte ficou rodeada de uma aura de mistério, até que em 2004 os seus destroços foram encontrados no mar perto da costa de Marselha. Seu livro mais famoso, O Pequeno Príncipe, é um dos volumes mais traduzidos da história da literatura: na verdade, foi publicado em mais de quinhentas línguas e dialetos, com vendas totais de duzentos milhões de exemplares.

[Immagine in apertura: Principe (Alessandro Stefanelli) e Rosa (Adele Tirante). Credit ROAR Studio]