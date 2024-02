O Apocalipse é exibido em versão contemporânea nos Jardins de Boboli

Os Jardins de Boboli, em Florença, tornam-se o cenário perfeito para um ato itinerante, dirigido por Riccardo Massai: um enorme espetáculo, com a participação de mais de uma centena de artistas, entre atores, músicos, dançarinos e performers, numa reinterpretação contemporânea do apocalipse bíblico. Você tem até 30 de setembro para assistir Apocalipse em Boboli. Visões do Livro de João: As apresentações acontecem todos os dias das 14h00 às 17h30 O espetáculo no Jardim Boboli Explorando a natureza conflitante inerente ao conceito de fim do mundo, o espetáculo (gratuito com compra de ingresso e entrada do parque) envolve os espectadores num percurso que conta com os seis palcos da performance, dando vida a uma espécie de ritual contemporâneo: uma viagem simbólica e redentora ao próprio Apocalipse, passo a passo, dentro do jardim histórico. Em cada uma das seis “estações”, os visitantes encontrarão um leitor no púlpito, ocupado recitando uma passagem do Livro do Apocalipse, rodeado por um evocativo grupo de dançarinos e performers. O Jardim e a Revelação “Segundo a Bíblia, a história humana começa num jardim e termina numa cidade: a Jerusalém celestial. “A escolha de exibir a representação sagrada do Apocalipse de São João em nossos Jardins de Boboli”, explica o diretor da Galeria Uffizi, Eike Schmidt, “mantém viva a tensão entre jardim e cidade, entre origem e destino, entre culpa e redenção, e ao fazer então o torna relevante para todos os espectadores.

[Immagine in apertura: Giardino di Boboli. Foto di Vicky T su Unsplash]