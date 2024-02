Nunca toque neste botão no inverno | É muito perigoso para sua saúde

Existem algumas coisas que não devem ser usadas com frequência em um carro, pois podemos pensar que podemos fazê-las com satisfação. Por exemplo?

quando Frio de invernoDoloroso e frustrante para nós e para os nossos ossos, a primeira coisa que vem à mente, no carro, é tentar Aquecimento.

Afinal, faremos isso em todas as áreas: Nós nos cobrimos na rua Ligue os radiadores da casa e procure abrigo em local aquecido se tiver dificuldades. Idem no carro.

Além disso, felizmente para nós, os nossos dispositivos hoje estão equipados com Como sistemas de aquecimento eficientes Satisfatório, prático e rápido, o que você pode encontrar Os refrescos são brincadeira de criança.

No entanto, talvez alguém devesse ter-nos explicado, talvez até com uma certa clareza eloquente, como abusar de um certo tipo de sistema. Isso pode ser um problema para nós.

A saúde do nosso carro está em jogo quando está frio

A nossa saúde está em risco e, de certa forma, também estão as nossas perspectivas de vida “futura”. Vamos tentar nos explicar melhor: Há algum tempo nossos carros são equipados com rAquecimentos muito específicosComo aqueles assentos aquecidos. No entanto, poucas pessoas sabem que expor-nos sistematicamente ao calor destes sistemas pode criar problemas muito graves.

Acima de tudo, eles estão em perigo Homens e sua fertilidade: É verdade: expor os testículos à temperatura extremamente quente dos assentos quentes pode levar a sérios problemas com a produção e qualidade do esperma e, portanto, a sérios riscos de infertilidade. Tudo isso não é apenas uma suposição, mas o resultado de cuidadosos estudos científicos.

Se você pressionar este botão, sua fertilidade estará em risco

É o que dizem alguns especialistas da Universidade de Giessen, localizada na Alemanha, que iniciaram um teste específico em trinta homens saudáveis ​​e os deixaram no carro, para descobrir que Noventa minutos, Perto de sensores de temperatura internos. Observou-se que após apenas uma hora de uso do assento aquecido a temperatura dos testículos aumentou 37,3ºC: Nos demais países, foi de 36,7.

A diferença pode parecer pequena para pessoas menos experientes, mas a produção ideal de espermatozoides ocorre quando a temperatura é um ou dois graus inferior à temperatura corporal média, razão pela qual, entre outras coisas, os testículos são “externos” ao corpo. Então, se você se preocupa com sua fertilidade, É melhor não exagerar no calor.