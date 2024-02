Novo PNRR do MDL, luz verde para Fito: 'Vamos iniciar a fase de responsabilização de custos' – Notícias

O Conselho de Ministros aprovou o novo Decreto Pnrr, que contém também disposições sobre segurança no trabalho.

Esta é “uma forma de iniciar uma fase de responsabilização colectiva dos convidados” a participar nas despesas do Pnrr, disse Rafael Fito, director de Assuntos Europeus, Sul, Políticas de Integração e Pnrr. Impressão da conferência após o MDL. “O mandato não só financia todas as intervenções resultantes do projecto, mas também identifica formas de agilizar os procedimentos, Com a nomeação de um comissário”, disse o ministro Fito, em conferência de imprensa após a reunião. O mandato do Pnrr foi “um trabalho muito complexo e detalhado do ponto de vista da dimensão financeira e das disposições contributivas”. Agilizar a despesa e simplificar as regras”, sublinhou Fito. “Estamos a abrir as condições para novos trabalhos nos próximos meses, o que será importante tanto para a verificação da quinta parcela como para a sexta e sétima parcelas. Objectivos para 2024”, acrescentou.

“Planejamos a cobertura com base nos recursos recorrentes identificados com o Mef e aproveito para agradecer ao Ministro Giorgetti por trabalhar tanto conosco durante este período”, observou o Ministro Fito. “As principais rubricas de cobertura estão relacionadas com os 5 mil milhões de euros de fundos de desenvolvimento e consolidação”, que vão encontrar a possibilidade de “reestruturação com recuperação de recursos no prazo de dois meses”. Regime Nacional Complementar. O Ministro dos Assuntos Regionais e Pnrr Raffaele Fitto divulgou isto numa conferência de imprensa realizada após a reunião.

Calderón: Implementaremos um programa nacional de combate ao trabalho não declarado, 800 inspetores do trabalho estão chegando



“Estamos a implementar um plano nacional de combate ao trabalho não declarado 2023-2025, os três Cs: controlos, fiscalização e conformidade”. Foi sublinhado pela ministra do Trabalho e Políticas Sociais, Marina Calderon, em conferência de imprensa no final do Conselho de Ministros, que o decreto do Pnrr, “deu luz verde às regras de segurança no trabalho devido a um decreto complexo . Na medida das regras”. Sobre os controles, Calderón disse: “Usamos recursos adicionais Reforçar o funcionamento da Inspecção Nacional do Trabalho”, que determinará um total de quase 800 inspectores e esta “actividade levará à duplicação do número de inspectores técnicos do INL no quadro, portanto fiscalizadores”.

“Depois de 16 anos, estamos a introduzir uma carta de condução baseada em pontos, que iremos desenvolver com o apoio de parceiros comunitários e organizações comerciais de construção.Com o objetivo de desenvolver este percurso e introduzir outras atividades”. O ministro do Trabalho e das Políticas Sociais sublinha que está a ser dada “atenção específica” aos estaleiros de construção.

“Combate ao fornecimento ilegal de mão de obra, reintrodução de sanções criminais” Em caso de “utilização indevida ou cedência de contrato de prestação de serviços” por parte dos colaboradores. A informação foi confirmada pela ministra do Trabalho e Políticas Sociais, Marina Calderon. Este crime não foi considerado culpado em 2016.

“Inserimos um caminho em conjunto com a regulamentação: quem cumprir voluntariamente as obrigações terá direito à redução das penalidades cíveis, mas nos empréstimos para prêmios e contribuições deverão ser pagos integralmente”.

Relatório de Piandosi: 'Manifestantes em Pisa recusam-se a mediar'



Para o evento PIsa “Nenhum aviso foi dado à delegacia. Que, depois de saber do assunto, tentou várias vezes contactar os organizadores para obter informações sobre que tipo de iniciativa e a forma de a realizar, sem sucesso. Os próprios manifestantes, durante a marcha, não quiseram dar informações sobre para onde se dirigiam e evitaram repetidas tentativas de mediação por parte do pessoal de Ticos.Apesar das advertências do gestor do serviço e dos repetidos pedidos para não se deslocar à Piazza dei Cavalieri, ele tenta forçar o bloqueio das forças policiais e contactar deliberadamente as unidades móveis. O Ministro do Interior, Matteo Piantedosi, na sua declaração no CDM disse: “Incidentes ocorreram na presença de manifestações, tanto em Florença como em Pisa.“Os participantes tentaram ultrapassar a barreira policial para garantir objectivos importantes”, explicou. Matteo Piantedosi, em suas informações sobre Cdm. Em particular, em Florença, “24 horas antes do início desta tentativa, os manifestantes notificaram a sede da polícia. Durante a marcha, depois de acenderem inúmeras bombas de fumaça e destruírem estabelecimentos comerciais, já tentaram chegar ao consulado americano. o local onde terminará a manifestação. O incêndio criminoso foi realizado desafiando a notificação. Nesta tentativa, os manifestantes tentaram várias vezes romper o cordão de segurança que havia sido criado para proteger o 'objetivo sentimental'.

Os vídeos feitos por Digos durante a manifestação em Pisa “estão atualmente no Departamento de Justiça e não podem ser divulgados. Os relatórios de serviço e os materiais videofotográficos serão examinados pelo Departamento de Segurança Pública para verificar em profundidade o ocorrido”. A informação foi relatada por Matteo Piantedosi, Ministro do Interior do MDL.

