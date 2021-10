Peça ajuda dos portugueses para trazer Paul Pogba para a Juventus. Para ele, foi um anúncio maravilhoso de como era a situação tridimensional entre Pokémon e o clube da Juventus. Aqui, em detalhes, está o que acontece com o talento francês.

Mercado de câmbio da Juventus, Pokémon em preto e branco: ajuda portuguesa!

Deixando o Manchester United, Paul Pogba pode se tornar um novo jogador da Juventus. O agente, Mino Royola, não escondeu a hipótese de o francês voltar justamente para a Itália.

Depois de viver uma parte importante de sua vida na Juventus, o Boca pode retornar à Série A, onde uma importante ajuda vem de Manchester porque o português tomou o seu lugar.

Ruben Neves pode se tornar o novo meio-campista do Manchester United em janeiro. Mudar o francês é o campeão dos lobos, e então todas as hipóteses para Pokémon se abrem da perspectiva da Juventus..

Todas as notícias sobre o mercado de câmbio italiano e além: Clique aqui

Juventus Market, graças a Ruben Neves e Pok ்ப mon em preto e branco

Pogba pode se tornar um novo jogador da Juventus. Para revelar tudo sobre o futuro do Manchester United, a empresa já está trabalhando, colegas Fichajes.net. O clube inglês já está trabalhando para trazer para o Manchester um meio-campista pronto para substituir Pokémon.

Leia mais >>> Bogba Boom, graças a Royala, desembarcou na Itália: trama

Ruben Neves no Manchester United, justamente para substituir Pokémon, que terminará na Juventus. Esse é o objetivo da empresa inglesa, que atua sob diversos nomes no meio da área. No fundo, é claro, está Danny Olmo.

Você pode se interessar >>> Juventus, Boca expulso de Manchester: Agnelli lança ataque

Juventus, Pok ்ப mon em preto e branco: Royola empurra

Mino Royola estará pronto para descer em campo para mover seus soldados, dos quais, é claro Boca, empurrou para a Juventus. Com a vontade da própria comitiva do francês, o United seria forçado a se render. Apesar de estar ciente do alto preço de Bogonda, a Juventus tentará registrar valores elevados em seu cartão. Você gosta Graças ao trabalho de Mino Rayola como mediador nas negociações entre as duas empresas.