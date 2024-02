Nintendo, aqui estão os 10 jogos mais vendidos em cada console

O que é Dez jogos mais vendidos Em cada um Unidade de controle produzido por Nintendo? Isso foi resumido em um infográfico postado no Reddit, que traça a história dos sucessos da empresa japonesa desde a era NES até o Switch.

Com 60,58 milhões de cópias, Mario Kart 8 Deluxe lidera as paradas Os títulos mais populares no Nintendo SwitchSeguido por Animal Crossing: New Horizons (44,79 milhões de cópias) e Super Smash Bros. Ultimate (33,67 milhões de cópias).

No que diz respeito aos consoles anteriores, Super Mario Bros O jogo mais vendido de todos os tempos no NESCom 40,24 milhões de cópias, seguido neste caso por Duck Hunt (28,31 milhões de cópias) e Super Mario Bros. 3 (18 milhões de cópias).